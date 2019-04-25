Altınordu'nun fırsat haftası

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()
Spor Toto 1'inci Lig'de cumartesi günü İzmir derbisinde Altay'la kozlarını paylaşacak Altınordu, Play-Off yarışındaki rakiplerinin birbirleriyle karşılaşacağı 31'inci haftayı kayıpsız atlatarak ilk 6 iddiasını güçlendirmek istiyor.
Üst üste 3 mağlubiyet aldıktan sonra deplasmanda Afjet Afyonspor'u 3-1 yenerek 48 puana ulaşan 8. sıradaki Altınordu, çıkacağı kritik derbinin ardından pazar günü oynanacak Osmanlıspor-Ümraniyespor ve Adana Demirspor-Boluspor maçlarının sonuçlarını merakla bekleyecek.
Ligde 6'ncı sıradaki 50 puanlı Ümraniyespor'un kaybetmesi, 7'nci basamaktaki 49 puanlı Adana Demirspor'un puan kaybı yaşaması durumunda İzmir derbisinde alınacak galibiyet kırmızı-lacivertlileri yeniden Play-Off hattına taşıyacak. İlk yarıda Atatürk Stadı'nda oynanan Altay maçını 2-1 kazanan Altınordu, iç saha müsabakalarını oynadığı Bornova Stadı'ndaki 3 haftalık galibiyet özlemine son vermek istiyor. Altınordu, evinde oynadığı son 3 maçta Hatayspor'la berabere kalıp, Osmanlıspor ve Ümraniyespor'a yenildi.