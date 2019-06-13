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Altınordu'nun durağı Valencia

ALTINORDU öz kaynak sistemini tanıtmak üzere Avrupa'yı karış karış gezen kırmızı-lacivertlilerin bu seferki durağı dünyaca ünlü İspanyol kulübü Valencia oldu. Daha önce İspanya'da Athletic Bilbao, Atletico Madrid, Real Sociedad ve...

Altınordu'nun durağı Valencia
ALTINORDU öz kaynak sistemini tanıtmak üzere Avrupa'yı karış karış gezen kırmızı-lacivertlilerin bu seferki durağı dünyaca ünlü İspanyol kulübü Valencia oldu.
Daha önce İspanya'da Athletic Bilbao, Atletico Madrid, Real Sociedad ve Villarreal, İtalya'da Milan ve Atalanta, Fransa'da ise Olimpik Lyon ve Marsilya gibi kulüplerin üst düzey yönetimleriyle bir araya gelen Altınordu yöneticilerini, Valencia'da Akademi Direktörü Luis Martinez, Futbol Programları Teknik Koordinatörü Antonio Navarro, Sportif ve Marke Geliştirme Sorumlusu Lorenzo Martinez ile Akademi İdari İşler Sorumlusu Juan Vincente Munoz ağırladı. Altınordu İcra Kurulu Başkanı (CEO) Barış Orhunbilge ve Dış İlişkiler Yönetmeni Aydın Güvenir, 6'ncı Uluslararası U12 İzmir Cup'a da katılan Valencia yetkililerine kulübü tanıtan detaylı bir sunum yaptı.
Dünya futboluna David Silva, Jordi Alba, Paco Alcacer, Isco Gaizka Mendieta, Raul Albiol ve David Albelda gibi yıldızları kazandıran 50 yıllık Valencia Akademi'nin Direktörü Luis Martinez, Altınordu için "Altınordu'nun dünyanın birçok kulübünden çok daha iyi ve organize yapısı, büyük bir oyuncu potansiyeli var. Türkiye'nin Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray gibi kulüpleri dünyaca tanınıyor. Altınordu bizim için çok yeni. Ancak 7 yıl gibi kısa sürede yapılanlar sayesinde herkesin dikkatle takip ettiği bir kulüp konumuna yükseldi. Oyuncu yetiştirme konusunda ortak felsefeye sahip olduğumuz Altınordu ile yakın ilişkiler içerisinde olmak bizi son derece mutlu ediyor" dedi.
Orhunbilge ve Güvenir de ziyarette akademi tesislerinde incelemelerde bulundu, Valencia'nın misyon, vizyon ve futbol programıyla ilgili sunumu izledi. 1919'da kurulan ve bu sene 100'üncü yılını kutlayan Valencia'nın yöneticileri, kulüp tarihini anlatan özel kitabı, Altınordu yöneticilerine armağan etti.

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