Altınordu'nun deplasmandaki rakibi Giresunspor

İZMİR, ()- TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde geçen hafta deplasmanda aldığı 3-0'lık Eskişehirspor yenilgisiyle galibiyet hasreti 5 maça çıkan Altınordu, yarın deplasmanda Giresunspor'la kozlarını paylaşacak.

Atatürk Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak müsabakayı Emre Malok yönetecek. Karşılaşmayı TRT Spor naklen yayınlayacak. Kasığından sakatlanan Alican'ın yanı sıra tedavileri süren Yusuf Yalçın, Ali Mert ve Berk forma giyemeyecek, cezası sona eren Sinan ise ilk 11'deki yerini alacak. Altınordu, haftaya 22 puanla 10'uncu sırada girerken, 8'inci basamaktaki Giresunspor'un 24 puanı bulunuyor.

Altınordu'da hafta içinde takımdan ayrılan Sertaç, Bandırmaspor'a transfer olurken ilk yarıyı Sivasspor'da geçiren golcü Hasan Kabze ile anlaşma sağlandı. Bazı taraftarlar, sosyal medyada 34 yaşındaki santrforun Altınordu'nun genç futbolcu yetiştirme misyonuna uymadığını öne sürerken teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Hasan, karakteriyle ve futboluyla çok katkı sağlayacak. Gençlerimize ağabeylik yapıp örnek olacak. Tecrübesiyle gol yollarındaki sorunumuzu çözecek" dedi. Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın da Bucaspor'da yetişen Hasan'ın transferine onay verdiği kaydedildi.

TORBALI'YA YENİ TESİS

Altınordu'nun Torbalı'daki Metin Oktay Tesisleri'nde U19 takımı için yapılacak 700 metrekarelik binanın temeli törenle atıldı. Şu anda sadece U14, U15, U16 ve U17 ekiplerinin kullandığı tesise yapılacak yeni kamp binası, 2 katlı olacak ve 69 kişiye hizmet verebilecek. Yaz dönemine kadar tamamlanması planlanan binanın temeline ilk harcı, camianın önde gelen isimlerinden Samim Süloş, Başkan Seyit Mehmet Özkan ile birlikte koydu.

Törene Torbalı Kaymakamı Kadir Sertel, Emniyet Müdürü Özer Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Sever, Jandarma Komutanı Yüzbaşı İlkay Güleryüz, Milli Eğitim Müdürü Cafer Tosun, Tarım Müdürü Hakan Karakaya, Genel Kaptan Sedat Gündoğdu, altyapı oyuncu ve antrenörleri de katıldı. Başkan Özkan, "Tesisi imece usulüyle yapacağız. Samim Süloş'un 50 bin TL katkısı ile temeli attık. Tüm Altınorduluların desteğini bekliyoruz" diye konuştu.

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