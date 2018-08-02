Altınordu'nun CEO'su Orhunbilge

İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig ekibi Altınordu'da başkan vekili Barış Orhunbilge, kulüp tarihindeki ilk icra kurulu başkanı (CEO) olarak göreve başladı.

Seyit Mehmet Özkan başkanlığında 2012 yılında şirketleşen cumhuriyetle yaşıt kulüpte daha önce yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkan vekili görevlerinde bulunan Orhunbilge, kırmızı-lacivertlilerin ilk CEO'su oldu. Başkan Seyit Mehmet Özkan, kulüpte yeni bir dönemin başladığını belirterek, "Altınordu organizasyonu her açıdan çok büyüdü. Böyle dev bir yapıyı kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde yönetmek ve görev paylaşımlarını en doğru şekilde yapmamız gerekiyor" dedi.

"Sadece ülkemizde değil, Avrupa'da da saygın bir kulüp olarak tanınma hedefine doğru yürüyoruz" diyen Özkan, "Yüzde yüz Altınordulu, çağdaş ve yıllar içinde Altınordu'da spor yöneticiliği konusunda deneyim kazanan Barış Orhunbilge, markamızı arzu ettiğimiz hedeflere doğru taşıyacaktır" diye konuştu.

Orhunbilge ise Altınordu'nun kalbinde doğup yaşadığını belirterek, "Aileden Altınordulu olma şerefi, yıllarca benim omuzlarımda taşıdığım bir apoletti. Şimdi ise babamın gurur duyacağı bir göreve başlıyorum" dedi.

Orhunbilge, Altınordu'nun artık bir Türkiye projesi olduğunun altını çizerek, "Altınordu markasını her gün daha yukarıya taşımak ilk görevimdir" yorumu yaptı. Kulübün efsane futbolcularından Hikmet Orhunbilge'nin oğlu olan Orhunbilge, Altınordu Fikir Atölyesi başkanlığını da yapmıştı.

ALKIŞLAR ERHAN'A

46'ncı Folkart TSYD Ege Kupası'nın normal süresi golsüz sona eren açılış maçında Menemen Belediyespor'a seri penaltılarla 5-4 yenilerek final şansını tepen Altınordu'da kaleci Erhan Erentürk, yaptığı kurtarışlarla alkış aldı. Karşıyaka'dan transfer edilen 23 yaşındaki file bekçisi, Menemen'in birçok net pozisyonunda kalesinde devleşti. Genç kaleci, eldivenleri 73'üncü dakikada Ali Emre'ye devrederken ayakta alkışlandı. Transfer döneminde altyapısında yetişen file bekçisi Berke Özer'i Fenerbahçe'ye satan, Erce Kardeşler'i ise Standard Liege'e uğurlamak üzere olan Altınordu'da Erhan, sezon öncesi kurmaylara, "Kale güvende" mesajı verdi.

FOTOĞRAFLI

