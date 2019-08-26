Son Dakika
Altınordu'nun Burak gururu
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun 15 yaşındaki yeni yıldız adayı Burak İnce, U16 Milli Takımı'nda sergilediği performansla ay-yıldızlı takımın ve İzmir ekibinin gururu oldu. Rusya'da düzenlenen Starway Turnuvası'nda milli takım...
SPOR 26.08.2019, 09:49
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun 15 yaşındaki yeni yıldız adayı Burak İnce, U16 Milli Takımı'nda sergilediği performansla ay-yıldızlı takımın ve İzmir ekibinin gururu oldu. Rusya'da düzenlenen Starway Turnuvası'nda milli takım formasını terletmesi nedeniyle ligdeki Fatih Karagümrük maçında kadroda yer almayan Burak, Türkiye'nin Rusya, Özbekistan ve Sırbistan'ı yenerek şampiyonluk yaşadığı turnuvada, "En Değerli Oyuncu" ödülüne layık görüldü.
Rusya maçında iki gol atan Burak İnce, daha önce Avrupa'nın en iyi 15 yaş turnuvası MTU Hallen Cup'ta da en değerli oyuncu ödülünü alan ilk Türk oyuncu olmuştu. Bugüne kadar 17 kez ay-yıldızlı formayı giyen genç krampon, geçen sezon Altınordu ile Elit Akademi U15 Ligi’nde 39 maçta attığı 37 golle teknik direktör Hüseyin Eroğlu’nun gözüne girerek A takıma yükselmişti
Rusya maçında iki gol atan Burak İnce, daha önce Avrupa'nın en iyi 15 yaş turnuvası MTU Hallen Cup'ta da en değerli oyuncu ödülünü alan ilk Türk oyuncu olmuştu. Bugüne kadar 17 kez ay-yıldızlı formayı giyen genç krampon, geçen sezon Altınordu ile Elit Akademi U15 Ligi’nde 39 maçta attığı 37 golle teknik direktör Hüseyin Eroğlu’nun gözüne girerek A takıma yükselmişti
28°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 26 Ağustos 2019
|İmsak
|04:45
|Güneş
|06:17
|Öğle
|13:11
|İkindi
|16:55
|Akşam
|19:55
|Yatsı
|21:21
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Denizlispor
|2
|6
|4. Çaykur Rizespor
|2
|6
|5. Trabzonspor
|2
|4
|6. Sivasspor
|2
|3
|7. Malatyaspor
|2
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Antalyaspor
|2
|3
|10. Ankaragücü
|2
|2
|11. Konyaspor
|2
|2
|12. Kayserispor
|2
|1
|13. Galatasaray
|2
|1
|14. Kasımpaşa
|2
|1
|15. Gençlerbirliği
|1
|0
|16. Başakşehir
|2
|0
|17. Göztepe
|2
|0
|18. Gazişehir
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|2
|3
|7. Akhisar Bld.Spor
|2
|3
|8. Osmanlıspor
|2
|3
|9. Bursaspor
|2
|3
|10. Balıkesirspor
|2
|3
|11. Menemen Belediyespor
|2
|3
|12. İstanbulspor
|1
|1
|13. Erzurum BB
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Altay
|1
|0
|16. Altınordu
|2
|0
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Man City
|3
|7
|3. Arsenal
|3
|6
|4. Leicester City
|3
|5
|5. M. United
|3
|4
|6. Burnley
|3
|4
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Brighton
|3
|4
|9. Sheffield United
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Bournemouth
|3
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Chelsea
|3
|4
|14. West Ham
|3
|4
|15. Wolverhampton
|3
|3
|16. Aston Villa
|3
|3
|17. Norwich City
|3
|3
|18. Southampton
|3
|3
|19. Newcastle
|3
|3
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Atlético Madrid
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|4
|4. Real Valladolid
|2
|4
|5. Athletic Bilbao
|2
|4
|6. Real Sociedad
|2
|4
|7. Deportivo Alaves
|2
|4
|8. Osasuna
|2
|4
|9. Barcelona
|2
|3
|10. Levante
|2
|3
|11. Mallorca
|2
|3
|12. Celta de Vigo
|2
|3
|13. Villarreal
|2
|1
|14. Granada
|2
|1
|15. Eibar
|2
|1
|16. Getafe
|2
|1
|17. Valencia
|2
|1
|18. Espanyol
|2
|1
|19. Leganés
|2
|0
|20. Real Betis
|2
|0
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016