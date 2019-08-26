banner325

Son Dakika

Altınordu'nun Burak gururu

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun 15 yaşındaki yeni yıldız adayı Burak İnce, U16 Milli Takımı'nda sergilediği performansla ay-yıldızlı takımın ve İzmir ekibinin gururu oldu. Rusya'da düzenlenen Starway Turnuvası'nda milli takım...

SPOR 26.08.2019, 09:49
Altınordu'nun Burak gururu
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun 15 yaşındaki yeni yıldız adayı Burak İnce, U16 Milli Takımı'nda sergilediği performansla ay-yıldızlı takımın ve İzmir ekibinin gururu oldu. Rusya'da düzenlenen Starway Turnuvası'nda milli takım formasını terletmesi nedeniyle ligdeki Fatih Karagümrük maçında kadroda yer almayan Burak, Türkiye'nin Rusya, Özbekistan ve Sırbistan'ı yenerek şampiyonluk yaşadığı turnuvada, "En Değerli Oyuncu" ödülüne layık görüldü. 
Rusya maçında iki gol atan Burak İnce, daha önce Avrupa'nın en iyi 15 yaş turnuvası MTU Hallen Cup'ta da en değerli oyuncu ödülünü alan ilk Türk oyuncu olmuştu. Bugüne kadar 17 kez ay-yıldızlı formayı giyen genç krampon, geçen sezon Altınordu ile Elit Akademi U15 Ligi’nde 39 maçta attığı 37 golle teknik direktör Hüseyin Eroğlu’nun gözüne girerek A takıma yükselmişti

Yorumlar (0)
28°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 26 Ağustos 2019
İmsak 04:45
Güneş 06:17
Öğle 13:11
İkindi 16:55
Akşam 19:55
Yatsı 21:21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Ankaragücü 2 2
11. Konyaspor 2 2
12. Kayserispor 2 1
13. Galatasaray 2 1
14. Kasımpaşa 2 1
15. Gençlerbirliği 1 0
16. Başakşehir 2 0
17. Göztepe 2 0
18. Gazişehir 1 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 1 1
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 1 0
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atlético Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3