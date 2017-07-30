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Altınordu'nun B planı Umut

TFF 1'inci Lig'de yeni sezona genç kadrosuyla iddialı bir giriş yapmayı hedefleyen Altınordu, forvet arkası arayışında listeye Gençlerbirliği'nde forma giyen eski oyuncusu Umut Sözen'i de ekledi. Geçen sezon Gazişehir Gaziantep FK'dan kiraladığı...

Altınordu'nun B planı Umut
TFF 1'inci Lig'de yeni sezona genç kadrosuyla iddialı bir giriş yapmayı hedefleyen Altınordu, forvet arkası arayışında listeye Gençlerbirliği'nde forma giyen eski oyuncusu Umut Sözen'i de ekledi. Geçen sezon Gazişehir Gaziantep FK'dan kiraladığı Okan Derici'yi, bu kez bonservisiyle almak için haber bekleyen İzmir ekibi, bu transfer gerçekleşmemesi halinde 10 numara sorununu Umut'la çözmeyi planlıyor. Geçen sezon devre arasında Altınordu'dan, Gençlerbirliği'ne transfer olan Umut, Süper Lig'de sadece 2 maçta şans buldu.
Kulübüyle sözleşmesi devam eden 27 yaşındaki futbolcunun Altınordu yönetimine, "İzmir'e geri dönmek istiyorum. Fedakarlık yapmaya hazırım" mesajı gönderdiği öğrenildi.
Forvet arkası transferi için önceliği Okan Derici'ye veren kırmızı lacivertlilerin, Umut için de kapıyı kapatmadığı belirtildi. Şimdiye kadar dış transferde Eskişehirspor'dan sağ kanat Murat Uçar ve Almanya 3'üncü Lig ekibi Preussen Münster'den gurbetçi santrfor Mirkan Aydın ile anlaşan Altınordu, orta sahaya bir takviye yapıp transfer defterini kapatmayı hedefliyor.

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