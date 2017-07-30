Altınordu'nun B planı Umut

Kulübüyle sözleşmesi devam eden 27 yaşındaki futbolcunun Altınordu yönetimine, "İzmir'e geri dönmek istiyorum. Fedakarlık yapmaya hazırım" mesajı gönderdiği öğrenildi.
Forvet arkası transferi için önceliği Okan Derici'ye veren kırmızı lacivertlilerin, Umut için de kapıyı kapatmadığı belirtildi. Şimdiye kadar dış transferde Eskişehirspor'dan sağ kanat Murat Uçar ve Almanya 3'üncü Lig ekibi Preussen Münster'den gurbetçi santrfor Mirkan Aydın ile anlaşan Altınordu, orta sahaya bir takviye yapıp transfer defterini kapatmayı hedefliyor.
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