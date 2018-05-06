Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sezai Temelli'nin pasaportuna el konuldu.
Sezai Temelli'nin pasaportuna el konuldu.
Bakan Sarıeroğlu'ndan 657 sayılı devlet memurlarıyla ilgili önemli açıklama
657 sayılı kanun değişiyor mu?
Ali Koç Fenerbahçe başkan adaylığından çekildi mi
Ali Koç'Itan adaylıkla ilgili açıklama
Dolar 4.2828 lira ile yeni tarihi rekor düzeyine tırmandı borsa 102 bin puanın altında
Dolar rekor üstüne rekor kırdı

Altınordu'nun 53 kabusu

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () SPOR Toto 1. Lig'de son hafta evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la 1-1 berabere kalarak Play-Off biletini rakibine kaptıran Altınordu, geçen sezon olduğu gibi yine 53 puan toplayarak üçlü averajla ilk 6'ya...

Altınordu'nun 53 kabusu

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

SPOR Toto 1. Lig'de son hafta evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la 1-1 berabere kalarak Play-Off biletini rakibine kaptıran Altınordu, geçen sezon olduğu gibi yine 53 puan toplayarak üçlü averajla ilk 6'ya kalmayı kıl payı kaçırdı.
Geçen sezon 53 puanı paylaşan üç takımdan Göztepe ve Giresunspor Play-Off'a yükselirken, Altınordu iki rakibiyle oynadığı maçlarda aldığı skorların hesaplanmasıyla potanın dışında kaldı. Bu sezon ise 53 puan toplayan Gazişehir Gaziantep ve Erzurumspor adlarını ilk 6'ya yazdırıp Süper Lig umutlarının sürdürürken, Şeytan yine erken havlu atmak zorunda kaldı.
Son 4 sezonda üçüncü kez Play-Off'u az bir farkla kaçıran Altınordu, bu kez son düzlükte kötü bir grafik çizdi. 2015'te son 10 maçında 9 galibiyet, 1 beraberlik almasına rağmen ilk 6'yı 1 puanla ıskalayan kırmızı-lacivertliler, 2017'de ise son 9 haftada 7 galibiyet, 2 beraberlik elde etmesine karşın averajla Play-Off biletini kaçırdı. Şeytan bu sezon ise ikinci yarının başında mühtiş bir çıkış yakalayıp ilk 2 hesapları yapmasına rağmen son 6 haftada sadece 1 galibiyet alarak farklı bir tablo çizdi. Üzgün olduklarını dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Futbol adına her şeyi yapsak da golü atamayınca olmuyor" dedi.
ÖZKAN'IN AÇIKLAMALARI TARTIŞILIYOR
ALTINORDU Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın hafta içinde, "Süper Lig hedefimiz yok" şeklindeki açıklamalarının futbolcuları olumsuz etkileyip etkilemediği tartışma konusu oldu.
Başkan Özkan'ın 2020 yılında Süper Lig'e yükselmeyi hedeflediklerini söyleyerek, "Daha önce çıkarsak da parayı alıp tekrar düşeceğiz" ifadelerini kullanmasının takımın motivasyonunu bozduğu iddia edilirken, yöneticiler ise Başkan Özkan'ın Play-Off ve şampiyonluk için ekstra prim belirlediğini ve Süper Lig'i istediğini dile getirdi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314