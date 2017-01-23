Altınordu'nun 3 hedefi

TFF 1'inci Lig'de deplasmanda Giresunspor'a 1-0 yenilerek 22 puanda kalan Altınordu, pazar günü oynayacağı Göztepe derbisinde 3 ana hedefini gerçekleştirmeye çalışacak. Derbiyi kazanarak 6 haftalık galibiyet hasretine son vermeyi amaçlayan kırmızı lacivertliler ayrıca ligde iç sahada mağlubiyeti bulunmayen tek takım olma unvanını korumak ve ilk yarıda 3-2 yenildiği rakibinden rövanşı almak için de mücadele edecek. Giresun deplasmanında 90+3'üncü dakikada golü önlemek için yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kart gören ön libero Arif, derbide forma giyemeyecek. Altınordu'da Kaptan Arif, bu sezon kırmızı kartla cezalandırılan ilk futbolcu oldu.

Altınordu'da tedavileri süren Alican, Yusuf Yalçın ve Ali Mert'in durumları hafta içinde netlik kazanacak. Altınordu'nun ara transfer döneminde şimdiye kadar anlaşma sağladığı tek futbolcu olan golcü Hasan Kabze, yarın resmi sözleşme imzalayacak. Teknik heyet orta sahaya takviye için temaslarını sürdürüyor.