Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Türkiye'den İsrail'e kınama!
Türkiye'den İsrail'e kınama!
Caferilerin televizyon kanalı kapatıldı
Caferilerin televizyon kanalı kapatıldı
Barzani: O başbakan olursa Kürdistan'ın bağımsızlığını ilan edeceğim
Başbakan o olursa Kürdistan'ı ilan...
4 yeni KHK Resmi Gazete'de yayımlandı
367 kişi görevinden ihraç edildi

Altınordu'nun 3 hedefi

TFF 1'inci Lig'de deplasmanda Giresunspor'a 1-0 yenilerek 22 puanda kalan Altınordu, pazar günü oynayacağı Göztepe derbisinde 3 ana hedefini gerçekleştirmeye çalışacak. Derbiyi kazanarak 6 haftalık galibiyet hasretine son vermeyi amaçlayan...

Altınordu'nun 3 hedefi
TFF 1'inci Lig'de deplasmanda Giresunspor'a 1-0 yenilerek 22 puanda kalan Altınordu, pazar günü oynayacağı Göztepe derbisinde 3 ana hedefini gerçekleştirmeye çalışacak. Derbiyi kazanarak 6 haftalık galibiyet hasretine son vermeyi amaçlayan kırmızı lacivertliler ayrıca ligde iç sahada mağlubiyeti bulunmayen tek takım olma unvanını korumak ve ilk yarıda 3-2 yenildiği rakibinden rövanşı almak için de mücadele edecek. Giresun deplasmanında 90+3'üncü dakikada golü önlemek için yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kart gören ön libero Arif, derbide forma giyemeyecek. Altınordu'da Kaptan Arif, bu sezon kırmızı kartla cezalandırılan ilk futbolcu oldu. 
Altınordu'da tedavileri süren Alican, Yusuf Yalçın ve Ali Mert'in durumları hafta içinde netlik kazanacak. Altınordu'nun ara transfer döneminde şimdiye kadar anlaşma sağladığı tek futbolcu olan golcü Hasan Kabze, yarın resmi sözleşme imzalayacak. Teknik heyet orta sahaya takviye için temaslarını sürdürüyor.

   

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55