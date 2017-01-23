Altınordu'nun 3 hedefi

Altınordu'da tedavileri süren Alican, Yusuf Yalçın ve Ali Mert'in durumları hafta içinde netlik kazanacak. Altınordu'nun ara transfer döneminde şimdiye kadar anlaşma sağladığı tek futbolcu olan golcü Hasan Kabze, yarın resmi sözleşme imzalayacak. Teknik heyet orta sahaya takviye için temaslarını sürdürüyor.
Altınordu'da tedavileri süren Alican, Yusuf Yalçın ve Ali Mert'in durumları hafta içinde netlik kazanacak. Altınordu'nun ara transfer döneminde şimdiye kadar anlaşma sağladığı tek futbolcu olan golcü Hasan Kabze, yarın resmi sözleşme imzalayacak. Teknik heyet orta sahaya takviye için temaslarını sürdürüyor.