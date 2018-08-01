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Altınordu - Menemen Belediyespor: 4-5

Ergin KARATAŞ / TİRE () -  STAT: Tire Tayfur Çiçek Stadı HAKEMLER: Davut Çelik (xx), Emir Eray Eyisoy (xx), Egemen Savran (xx) ALTINORDU: Erhan (xxxx) (Dk. 73 Ali Emre x) - Murat Uçar (xx) (Dk. 46 Kerim Alıcı xx), Sinan (xx), Hasan (xxx) (Dk....

Altınordu - Menemen Belediyespor: 4-5

Ergin KARATAŞ / TİRE () - 

STAT: Tire Tayfur Çiçek Stadı
HAKEMLER: Davut Çelik (xx), Emir Eray Eyisoy (xx), Egemen Savran (xx)
ALTINORDU: Erhan (xxxx) (Dk. 73 Ali Emre x) - Murat Uçar (xx) (Dk. 46 Kerim Alıcı xx), Sinan (xx), Hasan (xxx) (Dk. 65 Recep xx), Enes (x) (Dk. 46 Hakkı xx),  Atakan (x), Berkay Samancı (x) (Dk.73  Egehan xx), Deniz (xx), Muhammed Mert (xx), Anıl (xx) (Dk. 60 Berkay Görmez xx), Kemal (x)
MENEMEN BELEDİYESPOR: Amir (xxx) - Taşkın (xxx) (Dk.65 Bekircan xx), Mustafa Şen (xxx), Samet Günhan (xxx) (Dk. 88 Jiyan), Umut (xx) (Dk. 73 Tayfun), Alberk (xx), Mert (xx), Murat (xxx), Semih (xx), Deniz (xx) (Dk. 60 Serhat xxx), Hakkı (xx) (Dk. 46 Ali Özgün xx)

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin düzenlediği 46'ncı Folkart TSYD Ege Kupası'nda ilk finalist, normal süresi golsüz sona eren maçta Altınordu'yu seri penaltı atışlarıyla 5-4 mağlup eden Menemen Belediyespor oldu. Tire Tayfur Çiçek Stadı'ndaki geleneksel turnuvanın açılış mücadelesini Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek, Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin ve TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş da izledi. Altınordu, maçta 62'nci dakikada yeni transferlerinden Kemal'in ayağından penaltı kaçırdı. Normal süresi ve uzatma devresi 0-0 sona eren maçın sonucunu belirlemek üzere penaltı atışları yapıldı. Menemen Belediyespor, Tayfu, Ali Özgün, Jiyan, Serhat ve Mert ile kullandığı tüm penaltı atışlarında topu filelerle buluşturdu. Altınordu'da Sinan, Deniz, Kemal ve Muhammed Mert atışları golle sonuçlandırırken, Atakan Üner’in şutunda kaleci Amir gole izin vermedi. TFF 2'nci Lig ekibi Menemen, turnuvada 5 Ağustos Pazar günü final, Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Altınordu ise üçüncülük mücadelesi verecek. Kupanın ikinci maçı 3 Ağustos Cuma günü Altay ile Balıkesirspor arasında aynı statta oynanacak.

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