Altınordu kupa maçını Tire'de oynayacak

TFF 1. Lig'de son olarak Osmanlıspor'a 2-1 yenilerek taraftarını üzen Altınordu, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur karşılaşmasında yarın 1922 Konyaspor'u Bornova Stadı yerine Tire'de konuk edecek. Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta Adem Cinek düdük çalacak. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun 1922 Konyaspor karşılaşmasında daha çok yedek futbolculara şans vermesi bekleniyor.

Osmanlıspor yenilgisini telafi edeceklerini belirten Eroğlu, "Kupada kazanıp hem yolumuza devam etmek hem de üzerimizdeki moral bozukluğunu atmak istiyoruz" dedi. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakada kazanan taraf adını üst tura yazdıracak. Normal sürede eşitlik bozulmazsa tur atlayacak tarafı uzatmalar veya gerekirse seri penaltılar belirleyecek. Tire'de 2 yıl önce açılan yeni stat, 3. Lig'deki Tire 1922'nin yarışmacı haklarının devredilmesiyle profesyonel maçlardan uzak kalmıştı.