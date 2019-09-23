banner314

banner325

Son Dakika

Altınordu kupa maçını Tire'de oynayacak

TFF 1. Lig'de son olarak Osmanlıspor'a 2-1 yenilerek taraftarını üzen Altınordu, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur karşılaşmasında yarın 1922 Konyaspor'u Bornova Stadı yerine Tire'de konuk edecek. Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda saat...

SPOR 23.09.2019, 13:11
Altınordu kupa maçını Tire'de oynayacak
TFF 1. Lig'de son olarak Osmanlıspor'a 2-1 yenilerek taraftarını üzen Altınordu, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur karşılaşmasında yarın 1922 Konyaspor'u Bornova Stadı yerine Tire'de konuk edecek. Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta Adem Cinek düdük çalacak. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun 1922 Konyaspor karşılaşmasında daha çok yedek futbolculara şans vermesi bekleniyor.
Osmanlıspor yenilgisini telafi edeceklerini belirten Eroğlu, "Kupada kazanıp hem yolumuza devam etmek hem de üzerimizdeki moral bozukluğunu atmak istiyoruz" dedi. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakada kazanan taraf adını üst tura yazdıracak. Normal sürede eşitlik bozulmazsa tur atlayacak tarafı uzatmalar veya gerekirse seri penaltılar belirleyecek. Tire'de 2 yıl önce açılan yeni stat, 3. Lig'deki Tire 1922'nin yarışmacı haklarının devredilmesiyle profesyonel maçlardan uzak kalmıştı.

Yorumlar (0)
21°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 23 Eylül 2019
İmsak 05:21
Güneş 06:46
Öğle 13:01
İkindi 16:25
Akşam 19:07
Yatsı 20:27
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Denizlispor 5 8
5. Çaykur Rizespor 5 8
6. Galatasaray 5 8
7. Malatyaspor 5 7
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 5 6
10. Sivasspor 4 5
11. Göztepe 5 5
12. Antalyaspor 5 5
13. Ankaragücü 5 5
14. Beşiktaş 4 4
15. Kasımpaşa 5 4
16. Başakşehir 4 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 5 11
2. Real Madrid 5 11
3. Granada 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Sevilla 5 10
6. Atletico Madrid 5 10
7. Villarreal 5 8
8. Barcelona 5 7
9. Levante 5 7
10. Osasuna 5 7
11. Getafe 5 6
12. Valencia 5 5
13. Deportivo Alaves 5 5
14. Real Betis 5 5
15. Real Valladolid 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 5 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 5 1