Altınordu kardeşiyle buluştu

İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, Erzurum kampında "Kardeş Kulüp" ilan edilen pilot takım Niğde Anadolu FK ile bir araya geldi. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ve teknik ekibin ziyaretinde Niğde temsilcisine baklava ikram edildi. Niğde Anadolu FK Teknik Direktörü Yavuz İncedal, Hüseyin Eroğlu ile objektiflere poz vererek, birbirlerine başarı diledi. Eroğlu, "Niğde Anadolu FK, Niğde halkının özlemini giderecek bir oluşum. Başarı için takım kadar Niğdelilerin de el ele vermesi gerekir" dedi.

Altınordu'dan Niğde Anadolu FK'ya kiralanan gençlerle özel olarak ilgilenen Eroğlu, "Niğde gençlerimizin Altınordu A takımına daha eksiksiz bir şekilde yükselmelerini sağlayacak. Gözlerimiz gençler kadar Niğde forması giyen tüm futbolcuların üzerinde olacak" diye konuştu.

Niğde Anadolu FK Teknik Direktörü Yavuz İncedal ise genç ve dinamik bir ekiple yola çıktıklarını belirterek, "Niğde Anadolu FK'nın da Altınordu gibi bir karaktere sahip olması en büyük arzumuz" yorumu yaptı.

FMS TESTİ UYGULANDI

Altınordulu oyunculara Erzurum kampında Fonksiyonel Hareket Değerlendirmesi (FMS) testi yapıldı. Avrupa'da Milan, Roma, Bayern Münih, Ajax, Liverpool ve Borussia Dortmud gibi bir çok kulübün de yaptığı FMS testi, Altınordu A Takım Fizyoterapisti Kazım Bayram ve yardımcısı Kürşat Yarar tarafından uygulandı. Uluslararası geçerliliği olan ve sezon öncesi sporculara uygulanan FMS testinde 7 hareket üzerinden futbolcuların eksik bölgeleri tespit ediliyor.