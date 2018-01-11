Altınordu - Kardemir Karabükspor: 3-0 (Hazırlık maçı)

İZMİR,() - TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, Antalya kampındaki son hazırlık maçında Süper Lig'de mücadele eden Kardemir Karabükspor'u 3-0 mağlup etti.
Altınordu oynanan özel müsabakaya; Erce - Murat, Uğur, Hasan, Yusuf, Barış, Deniz, Serkan, Oğulcan, Erdoğan, Fatih ilk 11'iyle, Karabükspor ise Rybka - Hakan, Ferhat, Ibanez, Osman, Bliznichenko, Serdar, Tayyib Talha, Alican, İshak, N'Djeng ilk 11'iyle çıktı.
İzmir ekibinin gollerini 17'nci dakikada Fatih, 48'inci dakikada Erdoğan, 57'nci dakikada ise Kerim Avcı kaydetti.
İZMİR,() - TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, Antalya kampındaki son hazırlık maçında Süper Lig'de mücadele eden Kardemir Karabükspor'u 3-0 mağlup etti.