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Altınordu kaptanı Arif: Altınordu isminin olduğu yerde her zaman hedef vardır

TFF 1'inci Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Altınordu'da Kaptan Arif Morkaya, "Altınordu isminin olduğu yerde her zaman hedef vardır" dedi. 2012-13 sezonundan bu yana kırmızı lacivertli formayı giyen, 3'üncü...

Altınordu kaptanı Arif: Altınordu isminin olduğu yerde her zaman hedef vardır
TFF 1'inci Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Altınordu'da Kaptan Arif Morkaya, "Altınordu isminin olduğu yerde her zaman hedef vardır" dedi.
2012-13 sezonundan bu yana kırmızı lacivertli formayı giyen, 3'üncü Lig ve 2'nci Lig'de iki şampiyonluk yaşayan deneyimli ön libero, "İlk yarıdaki kadromuzdan 7 arkadaşımız ayrıldı. Ancak güç kaybı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Gençler bu açığı kapatacaktır. İyi konsantre olarak gençlerin gelişini avantaja çevireceğiz" ifadesini kullandı.
İlk yarıyı orta sıralarda tamamladıklarını hatırlatan Arif, "İkinci yarıda çok zorlu bir maraton bizi bekliyor. Ekstra kazanacağımız maçlar bizi Süper Lig potasına sokar.
Tersi bir durumun yaşanmaması için her karşılaşmaya çok iyi odaklanmalıyız" diye konuştu. Altınordu'da geçirdiği 5 sezonda kendisini geliştirdiğini anlatan Arif Morkaya, "Altınordu'da çok şey öğrendim. Son dönemde kaptan olmam üzerimdeki sorumluluğu daha da artırdı ve futbolumu olgunlaştırdı" yorumu yaptı.

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