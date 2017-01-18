Altınordu kapış kapış

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()- TÜRKİYE 1'inci Ligi ekiplerinden Altınordu'da teknik heyetin raporuyla takımdan gönderilen 8 futbolcu, kulüpler tarafından kapışıldı.

Kırmızı lacivertli ekipten elenen oyunculardan 1'i Süper Lig'e terfi ederken, 4'ü 1'inci Lig'de kaldı. Altınordu'yla vedalaşan 3 futbolcu ise alt liglerin yolunu tuttu. Sezonun ilk yarısında Altınordu'da 15 maçta forma giyip rakip fileleri 4 kez sarsan orta saha oyuncusu Umut Sözen ise Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği'ne transfer oldu.

Forvet oyuncusu Göksu ve ön libero Kenan, 1'inci Lig'de yer alan Samsunspor'la anlaşırken stoper Ozan eski takımı Elazığspor'la, santrfor Üstün ise Bandırmaspor'la el sıkıştı. Sol bek Emre, 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Ankaragücü'ne, kaleci Murat aynı grupta kümede kalma yarışındaki Tuzlaspor'a transfer oldu. Orta saha oyuncusu Muhammed ise 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Altay'a gitti.

Bu arada 8 futbolcusuyla yollarını ayıran Altınordu, kırmızı lavcivertli takımına henüz takviye yapamadı.

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