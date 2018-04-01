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Altınordu istediğini alamadı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmanda Akın Çorap Giresunspor'la 0-0 berabere kalarak zirve yarışında yara alan Altınordu, hem rakibine karşı hem de sezon genelinde yaşadığı şanssızlıkları kıramadı.  Giresun...

Altınordu istediğini alamadı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmanda Akın Çorap Giresunspor'la 0-0 berabere kalarak zirve yarışında yara alan Altınordu, hem rakibine karşı hem de sezon genelinde yaşadığı şanssızlıkları kıramadı. 
Giresun ekibiyle daha önce oynadığı 9 maçta 5 beraberlik, 4 yenilgi alan kırmızı-lacivertliler, 10'uncu randevuda da galibiyet elde edemedi. Ligde 18 ve 21'inci haftalar arasında üst üste 4 galibiyet aldıktan sonra duraksayan Altınordu, Giresun'dan 1 puanla dönerek ikinci kez 5'te 5 yapma fırsatını kaçırdı. İzmir ekibinin milli maç nedeniyle lige verilen aralardan sonra çıktığı karşılaşmalarda yüzü bir kez daha gülmedi. 
Daha önce milli araların dönüşünde evinde Çaykur Rizespor'a 4-3 yenilen, Adanaspor'la 1-1, Giresunspor'la 3-3 berabere kalan Altınordu, son olarak yine Giresunspor'la 0-0 berabere kaldı. En son 1 Aralık'ta deplasmanda 2-0 kaybettiği Gazişehir Gaziantep maçında rakip fileleri sarsamayan İzmir ekibi, 14 hafta sonra bir müsabakada gol atma başarısı gösteremedi. 
Bu sezon Karadeniz deplasmanlarında Samsunspor, Boluspor ve Çaykur Rizespor'u mağlup eden İzmir temsilcisi, dünkü beraberlikle Karadeniz'de ilk kez puan kaybetti. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Her puan çok değerli" yorumu yaptı.
 

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