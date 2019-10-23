Altınordu ilklerin peşinde

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - TFF 1'inci Lig'de 5 puanla düşme hattının averajla üzerinde yer alan Altınordu, cumartesi günü Cesar Grup Ümraniyespor deplasmanında sezonun ilk dış saha galibiyetini almaya çalışacak.

Gurbette çıktığı 4 müsabakada 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alan kırmızı-lacivertliler, deplasman kabusunu sona erdirmek istiyor. Altınordu, İstanbul'da oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan 5. sıradaki Ümraniyespor'a seyircisi önünde ilk yenilgiyi tattırmayı hedefliyor.

İzmir temsilcisinde ön libero Oğulcan'ın cezası sona ererken, iyileşen forvet Yasin'in de kadroda yer alacağı öğrenildi. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Yasin'i ilk 11'e monte etmeyi planlıyor. Hafif sakatlığı bulunan stoper Ravil'in durumu ise cuma günü netleşecek. Ravil'in Ümraniye deplasmanına yetişmemesi durumunda savunmada Yusuf Yalçın ya da Kahraman'ın görev alması bekleniyor. Eroğlu, iki defans oyuncusunun da göreve hazır olmasını istedi.