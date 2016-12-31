Altınordu ilk yarı kırmızı kart görmedi

Hüseyin Eroğlu, "A takımımızda görev alan deneyimli oyuncularımız, altyapımızdaki gençlere örnek olacak davranışlar sergilemek zorunda. Bu bilinçle hareket ediyoruz. Mümkün olduğunca hakemlerle münakaşaya girmemeye, sadece işimize konsantre olmaya çabalıyoruz. Bu çizgimizden taviz vermeyeceğiz" diye konuştu. Altınordu'da stoper Yusuf Abdioğlu, 5 sarı kartla en çok kart gören isim oldu.
Hüseyin Eroğlu, "A takımımızda görev alan deneyimli oyuncularımız, altyapımızdaki gençlere örnek olacak davranışlar sergilemek zorunda. Bu bilinçle hareket ediyoruz. Mümkün olduğunca hakemlerle münakaşaya girmemeye, sadece işimize konsantre olmaya çabalıyoruz. Bu çizgimizden taviz vermeyeceğiz" diye konuştu. Altınordu'da stoper Yusuf Abdioğlu, 5 sarı kartla en çok kart gören isim oldu.