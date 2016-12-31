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Altınordu ilk yarı kırmızı kart görmedi

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, 2016-17 sezonun ilk yarısında 18 takım arasında hiçbir oyuncusu kırmızı kart görmeyen tek kulüp oldu. İzmir temsilcisinde futbolcular 16 maçta 48 sarı kart görmelerine rağmen kırmızı kart görmedi....

Altınordu ilk yarı kırmızı kart görmedi
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, 2016-17 sezonun ilk yarısında 18 takım arasında hiçbir oyuncusu kırmızı kart görmeyen tek kulüp oldu. İzmir temsilcisinde futbolcular 16 maçta 48 sarı kart görmelerine rağmen kırmızı kart görmedi. Futbolu çirkinleştirmeden mücadele ettiklerini dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, centilmenliğe ve Fair Play'e önem verdiklerini belirtti.
Hüseyin Eroğlu, "A takımımızda görev alan deneyimli oyuncularımız, altyapımızdaki gençlere örnek olacak davranışlar sergilemek zorunda. Bu bilinçle hareket ediyoruz. Mümkün olduğunca hakemlerle münakaşaya girmemeye, sadece işimize konsantre olmaya çabalıyoruz. Bu çizgimizden taviz vermeyeceğiz" diye konuştu. Altınordu'da stoper Yusuf Abdioğlu, 5 sarı kartla en çok kart gören isim oldu.

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