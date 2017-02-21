Altınordu ilk peşinde

TFF 1'inci Lig'de üst üste 3 yenilginin ardından Bandırmaspor ve Adana Demirspor galibiyetleri ile çıkışa geçen Altınordu, pazar günü deplasmanda lider Evkur Yeni Malatyaspor'u mağlup edip bu sezon ilk kez 3'te 3 yapmak istiyor. Daha önce 9'uncu haftada evinde Denizlispor'u 2-1, 10'uncu haftada ise deplasmanda Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u 4-1 mağlup ederek 2 maçlık galibiyet serisi yakalayan Altınordu, bir sonraki hafta konuk olduğu Boluspor'a 3-2 mağlup olmuştu.

Sezonun 5'inci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u yine liderlik koltuğundayken 1-0 yenerek rakibine ilk mağlubiyeti tattıran Altınordu, bu hafta kazanması halinde 491 gün sonra art arda 3 galibiyet almış olacak. Kırmızı lacivertliler en son geçen sezon 7, 8 ve 9'uncu haftalarda Elazığspor, Adanaspor ve Göztepe galibiyetleri ile 3'lü seri yakalamıştı. Her takımı yenecek güçte olduklarını dile getiren Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Yolumuza istikrarlı bir şekilde devam edip, çıkışımızı sürdürmek istiyoruz" dedi.