Altınordu ilk peşinde

Sezonun 5'inci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u yine liderlik koltuğundayken 1-0 yenerek rakibine ilk mağlubiyeti tattıran Altınordu, bu hafta kazanması halinde 491 gün sonra art arda 3 galibiyet almış olacak. Kırmızı lacivertliler en son geçen sezon 7, 8 ve 9'uncu haftalarda Elazığspor, Adanaspor ve Göztepe galibiyetleri ile 3'lü seri yakalamıştı. Her takımı yenecek güçte olduklarını dile getiren Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Yolumuza istikrarlı bir şekilde devam edip, çıkışımızı sürdürmek istiyoruz" dedi.
Sezonun 5'inci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u yine liderlik koltuğundayken 1-0 yenerek rakibine ilk mağlubiyeti tattıran Altınordu, bu hafta kazanması halinde 491 gün sonra art arda 3 galibiyet almış olacak. Kırmızı lacivertliler en son geçen sezon 7, 8 ve 9'uncu haftalarda Elazığspor, Adanaspor ve Göztepe galibiyetleri ile 3'lü seri yakalamıştı. Her takımı yenecek güçte olduklarını dile getiren Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Yolumuza istikrarlı bir şekilde devam edip, çıkışımızı sürdürmek istiyoruz" dedi.