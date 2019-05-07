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Altınordu ilk peşinde

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste 3 galibiyet alarak Play-Off potasına giren Altınordu, pazar günü evinde oynayacağı Boluspor maçını da kazanarak bu sezon ilk kez 4'te 4 yapmayı hedefliyor. Daha önce 9'uncu...

Altınordu ilk peşinde

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste 3 galibiyet alarak Play-Off potasına giren Altınordu, pazar günü evinde oynayacağı Boluspor maçını da kazanarak bu sezon ilk kez 4'te 4 yapmayı hedefliyor. Daha önce 9'uncu ve 12'nci haftalar arasında Eskişehirspor, Osmanlıspor (D) ve Birevim Elazıspor'u yenip Ümraniyespor'la berabere kalan, 18'inci ve 21'inci haftalar arasında ise Balıkesirspor, Gençlerbirliği (D) ve Kardemir Karabükspor'u mağlup edip ardından Denizlispor'a (D) boyun eğen İzmir temsilcisi, bu kez galibiyet serisini 4 haftaya çıkararak ilk 6'daki yerini korumak istiyor.
Ligde Play-Off iddiası kalmayan Boluspor, deplasmanda oynadığı son 10 karşılaşmada galibiyet yüzü göremedi. İki takım arasında ilk yarıda Bolu'da oynanan müsabaka 1-1 sona ermişti. Stoper Sinan, forvet Serdar ve forvet Enes Kubat'ın tedavisinin sürdüğü Altınordu'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, perşembe günü takıma moral izni verecek. Kırmızı-lacivertli ekip günü tiyatroya gidip stres atarak geçirecek. Yönetim, Play-Off'a kalınması halinde futbolculara özel bir prim verecek.
 

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