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Altınordu ilk galibiyet peşinde

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()- TÜRKİYE 1'inci Ligi ekiplerinden Altınordu, cumartesi günü deplasmanda Giresunspor'la oynayacağı maçı kazanarak hem rakibi karşısında tarihindeki ilk galibiyetini almayı planlıyor. Altınordu,...

Altınordu ilk galibiyet peşinde

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()- TÜRKİYE 1'inci Ligi ekiplerinden Altınordu, cumartesi günü deplasmanda Giresunspor'la oynayacağı maçı kazanarak hem rakibi karşısında tarihindeki ilk galibiyetini almayı planlıyor.
Altınordu, sezonun ilk yarısında seyircisi önünde Giresunspor'la 2-2 berabere kaldı, şimdiye kadar oynadığı 7 karşılaşmada ise bir kez bile sahadan 3 puanla ayrılamadı. Kırmızı lacivertliler, rakibi karşısında 4 beraberlik alırken 3 defa da rakibine boyun eğdi. Ligde 5 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Altınordu, Giresun'da kötü gidişi sonlandırıp ilk 6 iddiasını sürdürmek istiyor. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Rakip evinde önünde etkili oynuyor, ancak biz de çıkışa geçmeliyiz" dedi.
ŞANLIURFALI HALİL'İN SEVİNCİ
Altınordu'da oynama hayaliyle İzmir'e gelen Şanlıurfalı 18 yaşındaki futbolcu Halil Arslan, 3 gün de olsa kırmızı lacivertli takımda forma giymenin sevincini yaşadı. Başkan Seyit Mehmet Özkan'a ulaşarak yollara düşen genç oyuncu, geçen hafta Altınordu'nun davetlisi olarak Metin Oktay Tesisleri'nde denemeye alındı. U17 takımıyla bir süre antrenmanlara çıkıp, kampa da giren Halil Arslan, "Altınordu'da oynamak en büyük hayalimdi. Burada hiç yabancılık çekmedim, herkese teşekkür ederim" diyerek memleketine döndü.

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