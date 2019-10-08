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Altınordu ilk 10'u göremedi
Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, () - TFF 1'inci Lig'de deplasmanda Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'a 1-0 yenilerek kötü gidişi sürdüren Altınordu, ilk 7 hafta sonunda puan tablosunda ilk 10 takım arasına adını yazdıramadı. Oynadığı 7...
SPOR 08.10.2019, 12:39
Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, () - TFF 1'inci Lig'de deplasmanda Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'a 1-0 yenilerek kötü gidişi sürdüren Altınordu, ilk 7 hafta sonunda puan tablosunda ilk 10 takım arasına adını yazdıramadı. Oynadığı 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi alan kırmızı-lacivertli ekibin en iyi konumu 12'nci basamak oldu. Ligde 7'nci haftayı 5 puanla düşme hattındaki Giresunspor'un averajla bir basamak üzerinde tamamlayan İzmir temsilcisi, sergilediği performansla taraftarlarını şimdiden tedirgin etti. Milli maç arasının ardından Altay ve lider Cesar Grup Ümraniyespor'la (D) zorlu maçlara çıkacak Altınordu'da ön libero Oğulcan sarı kart cezalısı durumunda.
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2