Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ünlü işadamının kızı da saldırıda öldü
Lübnan heyeti Reiana saldırısı için...
'Adli Google' hayata geçti
'Adli Google' hayata geçti
Rus diplomatlar Washington’u terk etti
Rus diplomatlar Washington’u terk etti
Yeni yıla dolar 3.54, euro da 3.72 liranın üzerinde başladı
Yeni yıla dolar 3.54, euro...

Altınordu ikinci yarı kampına 11 genç futbolcusunuda götürdü

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, Antalya'da bugün başlayacak devre arası hazırlık kampına 11 altyapı patentli futbolcusunuda götürdü. Şu ana dek 7 isimle yollarını ayıran ve ikinci yarıdaki her maçta ilk 11'de altyapıdan...

Altınordu ikinci yarı kampına 11 genç futbolcusunuda götürdü
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, Antalya'da bugün başlayacak devre arası hazırlık kampına 11 altyapı patentli futbolcusunuda götürdü.
Şu ana dek 7 isimle yollarını ayıran ve ikinci yarıdaki her maçta ilk 11'de altyapıdan yetişen 4 gence görev vermeyi kararlaştıran kırmızı lacivertlilerin 21 kişilik kamp kadrosunda kulübe transfer yoluyla gelen futbolcu sayısı 10'da kaldı.
8 Ocak'a kadar sürecek kampta altyapı patentli Berke, Yusuf Yalçın, Seydi, Ali Mert, Alican, Berk, Oğulcan, Barış ve Fatih teknik heyetin gözüne girmek için ter dökecek.
Öte yandan takviye arayışlarını sürdüren Altınordu, gurbetçi golcü Mirkan'ın terör olayları nedeniyle Türkiye'ye gelmekten vazgeçmesi üzerine alternatif isimlere yöneldi. Bursaspor'dan Sinan Bakış'la ilgilenen Altınordu, genç santrforu kiralamak için temaslarını sürdürüyor. Sivasspor'da forma giyen eski futbolcusu Kerim Avcı'yı yuvaya döndürerek 10 numara sorununu çözmeyi planlayan kırmızı lacivertliler, sağ kanada da bir takviye yapmayı amaçlıyor. Altınordu'da Göksu, Ozan, Üstün, Emre, Kenan, Umut ve Muhammed takımdan gönderildi.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55