Altınordu ikinci yarı kampına 11 genç futbolcusunuda götürdü

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, Antalya'da bugün başlayacak devre arası hazırlık kampına 11 altyapı patentli futbolcusunuda götürdü.

Şu ana dek 7 isimle yollarını ayıran ve ikinci yarıdaki her maçta ilk 11'de altyapıdan yetişen 4 gence görev vermeyi kararlaştıran kırmızı lacivertlilerin 21 kişilik kamp kadrosunda kulübe transfer yoluyla gelen futbolcu sayısı 10'da kaldı.

8 Ocak'a kadar sürecek kampta altyapı patentli Berke, Yusuf Yalçın, Seydi, Ali Mert, Alican, Berk, Oğulcan, Barış ve Fatih teknik heyetin gözüne girmek için ter dökecek.

Öte yandan takviye arayışlarını sürdüren Altınordu, gurbetçi golcü Mirkan'ın terör olayları nedeniyle Türkiye'ye gelmekten vazgeçmesi üzerine alternatif isimlere yöneldi. Bursaspor'dan Sinan Bakış'la ilgilenen Altınordu, genç santrforu kiralamak için temaslarını sürdürüyor. Sivasspor'da forma giyen eski futbolcusu Kerim Avcı'yı yuvaya döndürerek 10 numara sorununu çözmeyi planlayan kırmızı lacivertliler, sağ kanada da bir takviye yapmayı amaçlıyor. Altınordu'da Göksu, Ozan, Üstün, Emre, Kenan, Umut ve Muhammed takımdan gönderildi.