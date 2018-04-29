Altınordu için tek yol zafer

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - SPOR Toto 1'inci Lig'de deplasmanda Adana Demirspor'a 1-0 mağlup olarak 6'ncı sırayı averajla son hafta konuk edeceği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a kaptıran 7'nci basamaktaki Altınordu, adını Play-Off'a yazdırmak için rakibini yenmek zorunda. İki takım da son haftaya 52'şer puanla girdi. Çaykur Rizespor ve Ankaragücü'nün Süper Lig'e çıktığı, Boluspor, Ümraniyespor ve Gazişehir Gaziantep'in Play-Off'u garantilediği ligde Altınordu veya BŞB Erzurum'dan biri daha son 6'ya kalacak. İzmir temsilcisi rakibine yenilirse sezonu Play-Off oynayamadan tamamlayacak. İlk yarıda Erzurum'da oynanan maçı 2-1 kaybeden Şeytan, İzmir'de oynanacak randevudan beraberlikle ayrılması halinde de ikili averajda geride kalıp havlu atacak.

Altınordu, Erzurumspor ve Gazişehir'in normal sezonu 53'er puanla tamamlaması durumunda da üçlü averajda Erzurum ve Gaziantep temsilcileri Play-Off biletini cebine koyarak Süper Lig yarışını sürdürecek. Daha önce iki kez kıl payı kaçırdığı ilk 6 hedefini bir defa daha riske sokan, son hafta kazanmaktan başka şansı kalmayan Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Adana'da önemli bir maçı kaybettiklerini dile getirdi. Rakibin aldığı galibiyetle kümede kalmayı garantilediğini, kendilerinin ise Play-Off şanslarını son haftaya bıraktığını ifade eden Eroğlu, "Bizden daha iyi oynadılar. Şehir ve taraftar desteğinin sonuçta etkisi büyük. Seyirci etkisiyle performansımızın çok altında oynadık. İşimiz son maça kaldı. İpimizi kendimiz kesmeliyiz. Bütçe ve yaş anlamında diğer takımlarla boy ölçüşecek durumda değiliz" dedi.

GECE UYUTMADILAR

Adana Demirspor taraftarları Altınordu kafilesini maçtan önceki gece kaldığı otelde rahatsız etti. İzmir ekibinin kamp yaptığı otelde gece saat 03.00 sıralarında ses bombası ve havai fişekler atan Adana taraftarları Altınordulu futbolcuların tedirgin olmasına neden oldu. Adanalı fanatiklerin maçtan önce İzmir ekibinin takım otobüsüne taş attığı da öğrenildi. Otobüsün bazı bölümlerinde çizikler oluştuğu, olaylarda her hangi bir yaralanma gerçekleşmediği ifade edildi.