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Altınordu hedefe doğru

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () Spor Toto 1'inci Lig'de konuk ettiği küme düşmesi kesinleşen Grandmedical Manisaspor'u 3-0 yenerek 3 haftalık galibiyet özlemini sonlandıran Altınordu, sezon başında koyduğu Play-Off hedefine çok yaklaştı.  Puanını...

Altınordu hedefe doğru

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig'de konuk ettiği küme düşmesi kesinleşen Grandmedical Manisaspor'u 3-0 yenerek 3 haftalık galibiyet özlemini sonlandıran Altınordu, sezon başında koyduğu Play-Off hedefine çok yaklaştı. 
Puanını 52'ye çıkararak ilk 6'daki yerini koruyan kırmızı-lacivertliler son 2 haftaya umutlu girdi. Adana Demirspor (D) ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakalarıyla normal sezonu tamamlayacak İzmir temsilcisi, Spor Toto Süper Lig'e Play-Off'tan yükselmeye çalışacak. 2015'te 1 puanla, geçen sezon ise averajla kaptırdığı ilk 6 biletini bu sezon cebine koymak isteyen Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu umutlu konuştu. 
Ligde 3 hafta önce ilk 2 şansları olduğunu ancak kritik maçları kaybederek geride kaldıklarını ifade eden teknik patron Eroğlu, "Direkt Süper Lig şansımızı kaybettik, şimdi Play-Off'un içinde olmak istiyoruz. Her şey bizim elimizde. Kalan 2 maçımıza kazanmak için çıkacak, tüm gücümüzle her şeyimizi ortaya koyacağız" diye konuştu. 
Kırmızı-lacivertlilerde forvet Mirkan, Manisaspor filelerini sarsarak toplam gol sayısını 13'e çıkardı. Kanat oyuncusu Erdoğan ise 7 gole ulaştı. Altınordu, ligde 32'nci haftalar göz önüne alındığında 52 puana ulaşarak son 4 sezondaki en yüksek puanına ulaştı.
 

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