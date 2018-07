Altınordu hayran bıraktı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, yeni sezon öncesi hazırlık maçında konuk edip 1-1 berabere kaldığı Fenerbahçe'den tam not aldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, İzmir temsilcisinin tesislerinden, sahalarından, felsefesinden ve sergilediği futboldan övgüyle bahsetti. İzmir'de üç gün kalan ve antrenman yaptıkları Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'ni inceleyen Hollandalı teknik adam, gördüğü her şeyden etkilendiğini ifade ederken dostluk maçı sonrası rakibin oyununu da beğendiğini vurguladı. Cocu, "Altınordu geriden çok iyi top çıkarıyor. Rakibe baskı yapıyor, onlardan bazı şeyler öğrenebiliriz" diye konuştu.

Altınordu'nun harika tesislere sahip olduğunu belirten Phillip Cocu, "Oyuncuları geliştirme açısından bakış açılarının son derece doğru olduğunu düşünüyorum. Gençleri yetiştirerek onlara değer kazandırıyorlar. Tesisleri gezerken kulübün değerlerini her yerde görebiliyorsunuz. Harika sahaları var, tüm yaş gruplarında aynı felsefe devam ediyor. Maça gelince oyunu geriden kurmalarını beğendim. Kaleciyi kullanıyorlar, oyunu genişletiyorlar. Rakibin top kazanmasını zorlu hale getiriyorlar. Topu ayaklarında tutup geçişleri çok iyi yapıyorlar. Topu kapınca direkt rakip kaleye gidebiliyorlar. Ben bunları gördüm ve son derece hoşuma gitti" dedi.

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise maçtan sonra Hollandalı teknik adamla kısa bir konuşma yaptıklarını belirterek, "Cocu bizi tebrik etti, topa sahip olma, pas ve hücum çıkışlarında çok iyi olduğumuzu söyledi. Amacımız yeni takımla bunu yapabilmek ve bu oyunu ilerletmek zorundayız. Bu özellikler futbol kimliğimizde var. Belli dakikalarda çok iyi yaptık. Topu daha fazla rakip hücum bölgesine taşımalıyız. Daha çok çalışmalıyız. Çünkü dünya futbolu bu yöne gidiyor. Cocu'ya teşekkür ederiz" yorumu yaptı.

Hüseyin Eroğlu, transfer çalışmalarının sürdüğünü, 2-3 takviye daha yapıp alternatifli bir kadro kurmak istediklerini açıkladı.

ALİ MERT ÜZÜNTÜSÜ

Altınordu'nun genç sol beki Ali Mert Aydın, dünkü Fenerbahçe maçında ikinci yarıda oyuna girip 59. dakikada sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kaldı. Kulüpten yapılan açıklamada 20 yaşındaki savunmacının sol ayak bileğinde burkulmaya bağlı çıkık ve dış kısmında küçük bir kırık tespit edildiği belirtildi. Ali Mert'in bağlarındaki durumu pazartesi günü çekilecek MR sonucunda belli olacak.

ATABEY ÜMRANİYESPOR'DA

Altınordu'nun uzun süredir peşinde olduğu ve prensip anlaşmasına vardığı Medipol Başakşehirli golcü Atabey Çiçek, son anda dümen kırarak Ümraniyespor'a transfer oldu. Yönetim, bu gelişme üzerine alternatif santrfor arayışına girdi. Başakşehir yönetiminin, "Atabey'in gelişiminin Ümraniyespor'da daha iyi olacağına karar verdik" açıklaması yaptığı öğrenildi. Kulislerde, "Altınordu Barış Alıcı'yı Başakşehir yerine Fenerbahçe'ye verince Atabey transferi gerçekleşmedi" iddiası gündeme geldi.