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Altınordu gurbette yok
TFF 1'inci Lig'de deplasmanda Osmanlıspor'a 2-1 mağlup olan Altınordu, üçüncü dış saha maçında da galibiyet yüzü göremedi. Geçen hafta evinde aldığı Eskişehirspor galibiyetinin ardından Başkent'te Osmanlıspor'a boyun eğerek taraftarını...
SPOR 22.09.2019, 11:56
TFF 1'inci Lig'de deplasmanda Osmanlıspor'a 2-1 mağlup olan Altınordu, üçüncü dış saha maçında da galibiyet yüzü göremedi. Geçen hafta evinde aldığı Eskişehirspor galibiyetinin ardından Başkent'te Osmanlıspor'a boyun eğerek taraftarını üzen İzmir temsilcisi, deplasmanda çıktığı 3 maçtan 2 mağlubiyet, 1 beraberlikle ayrıldı. Kırmızı-lacivertliler, önceki deplasman maçlarında Hatayspor'a 1-0 yenilmiş, Akhisarspor'la ise 0-0 berabere kalmıştı. Ligde 5'inci hafta sonunda 4 puanda kalan Altınordu, alt sıralardan uzaklaşma fırsatını değerlendiremedi.
Osmanlıspor karşısında özellikle ilk yarıda çok pas hatası yaptıklarını dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Pas hataları oyunda üstünlük kurmamızı engelledi. İlk 45 dakikada sistemimizden uzaklaşmamız rakibin direncini artırdı. İkinci yarıda dengeyi kurup skoru 1-1'e getirdikten sonra baskımızı artıkdık. Her şey iyiye doğru giderken yediğimiz gol nedeniyle her şeyi yeniden kurgulamak zorunda kaldık. Çok net fırsatlar yakaladık. Uzatma anlarında bile beraberliğe, hatta galibiyete uzanacak pozisyonlara girdik fakat değerlendiremedik" dedi.
Osmanlıspor karşısında özellikle ilk yarıda çok pas hatası yaptıklarını dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Pas hataları oyunda üstünlük kurmamızı engelledi. İlk 45 dakikada sistemimizden uzaklaşmamız rakibin direncini artırdı. İkinci yarıda dengeyi kurup skoru 1-1'e getirdikten sonra baskımızı artıkdık. Her şey iyiye doğru giderken yediğimiz gol nedeniyle her şeyi yeniden kurgulamak zorunda kaldık. Çok net fırsatlar yakaladık. Uzatma anlarında bile beraberliğe, hatta galibiyete uzanacak pozisyonlara girdik fakat değerlendiremedik" dedi.
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