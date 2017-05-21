Altınordu gönüllerde taht kurdu

TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde evinde normal sezonun son haftasında Eskişehirspor'u 3-0 yenmesine rağmen play off oynamayı averajla kaçırması nedeniyle galibiyete sevinemeyen Altınordu, ligin son bölümünde sergilediği futbolla taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin gönlünde taht kurdu.

İlk 6'ya kalan Giresunspor ve Göztepe ile 53 puanı paylaşmasına rağmen 3'lü averajda rakiplerinden geride kalarak Süper Lig umudunu gelecek sezona erteleyen Altınordu, hedefi kılpayı kaçırmanın üzüntüsünü yaşıyor. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, şöyle dedi:

"Son 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik aldık. Balıkesirspor ve Elazığspor beraberlikleri hesapta yoktu. Rakiplerin alacağı sonuçlara bakmadan, kendi işimizi kendimiz bitirmeliydik. Düşük bütçeyle iyi iş çıkardık. Hem yetiştirici hem de yarışmacı bir kulübüz. Play off'a kalsaydık en büyük favori bizdik. Takımımı şampiyon gibi görüyorum."

Yenilmezlik serisi yakaladığı son 9 haftada Denizlispor ve Ümraniyespor'u 2-1, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Boluspor, Şanlıurfaspor ve Manisaspor 2-0, Eskişehirspor'u 3-0 mağlup eden Altınordu, deplasmanda Balıkesirspor'la 1-1, evinde Elazığspor'la 0-0 berabere kaldı. Kırmızı-lacivertliler bu periyotta 16 kez rakip fileleri sarsarken kalesinde sadece 3 gol gördü. İzmir temsilcisi 34 hafta sonunda yediği toplam 37 golle en iyi savunma performansı sergileyen 4. takım oldu.

Pazar günü Eskişehirspor ağlarını havalandıran 3 futbolcudan sağ kanat Barış sezonu 3 golle, sol kanat Erdoğan ve forvet Fatih ise 4 golle tamamladı. Devre arasında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'dan kiralanan orta saha oyuncu Okan, attığı 5 golle Şeytan'ın en skorer oyuncusu oldu. Yine devre arasında takıma dahil olan deneyimli santrfor Hasan Kabze ise 3 golde kaldı.

YİNE YAZIK OLDU

Altınordu, bu sezon averajla kaptırdığı play off oynamayı, önceki sezon 1 puanla kaçırmıştı. Kırmızı lacivertliler 2014-15'te yine son bölümde atağa kalkarak son 10 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik müthiş performansına rağmen ilk 6'ya kalamamıştı. Altınordu, o sezon son 10 müsabakada sırasıyla Adanaspor, Antalyaspor, Elazığspor, Karşıyaka, Şanlıurfaspor, Orduspor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ve Manisaspor'u yenerek 8'de 8 yapmış, daha sonra Samsunspor'la beraber kalıp, son haftada Adana Demirspor'u dize getirmesine rağmen ilk 6 biletini 1 puanla Samsunspor'a kaptırmıştı.