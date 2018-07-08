Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Marmara'ya 7 deprem izleme istasyonu daha
Marmara'ya 7 deprem izleme istasyonu...
D-100'ü kilitleyen zincirleme kaza
D-100'ü kilitleyen zincirleme kaza
Son OHAL KHK'sı yayımlandı 18 bin 632 personel ihraç edildi
Son OHAL KHK'sı yayımlandı 18...
AK Parti'nin TBMM Başkan adayı Binali Yıldırım oldu
Ak Parti'nin Meclis Başkan adayı...

Altınordu golcüleri kaybetti

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () SPOR Toto 1. Lig'de yeni sezon öncesi hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Altınordu, en önemli gol silahlarını bir bir kaybetmenin şokunu yaşıyor. İzmir ekibi toplam 36 gol atarak takımın skor yükünü...

Altınordu golcüleri kaybetti

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

SPOR Toto 1. Lig'de yeni sezon öncesi hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Altınordu, en önemli gol silahlarını bir bir kaybetmenin şokunu yaşıyor.
İzmir ekibi toplam 36 gol atarak takımın skor yükünü çeken 3 gurbetçi futbolcusuyla yollarını ayırdı, ciddi anlamda kan kaybı yaşadı. İlk olarak sözleşmesi sona eren gurbetçi sol kanat Erdoğan Yeşilyurt yuvadan uçtu. Geçen sezon rakip fileleri 7 kez sarsan Erdoğan, kariyerine Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor'da devam etme kararı aldı. 
Altınordu, uzun süre ikna etmeye çalıştığı gurbetçi santrfor Mirkan'ı da elinde tutamadı. Kırmızı-lacivertli formayla 13 gol atarak yıldızını partalan Mirkan, kontrat yenilemedi. Tecrübeli forvet Suudi Arabistan ekibi Ohod Al-Medina ile 2 yıllığına 930 bin dolarlık bir anlaşma yaptı. Altınordu son olarak Kerim Avcı depremiyle sarsıldı. Başkan Seyit Mehmet Özkan, teklif edilen zammı beğenmeyen gurbetçi forvet arkasını gözünü kırpmadan bir kalemde sildi. Kerim, geçen yıl 16 gol atmıştı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325