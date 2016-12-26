Altınordu fırsat tepti

TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde evinde Ümraniyespor'la 1-1 berabere kalarak devre arasına 22 puanla 8'inci sırada giren Altınordu, son 4 maçta kaybettiği 9 puanla zirveye ortak olma fırsatını kaçırdı.Ligde Balıkesirspor'u mağlup ettiği 12'nci haftayı 19 puanla 4'üncü sırada tamamlayan Altınordu, daha sonra Şanlıurfaspor'a yenilip, Manisaspor, Elazığspor ve Ümraniyespor'la berabere kalarak lider Göztepe'nin 9 puan gerisinde kaldı. Altınordu, bu periyodu kayıpsız geçseydi 31 puanlı Göztepe ile zirveye ortak olacaktı.Forvet oyuncusu Göksu ve stoper Ozan'ın ardından orta saha oyuncusu Muhammed'le yollarını ayıran kırmızı lacivertli takımda Fenerbahçe'den kiralanan kaleci Murat Hocaoğlu'nun topun ağzında olduğu öğrenildi. Kupada ve ligde birer kez forma şansı bulan Murat, Ümraniyespor randevusunda kadroda yer almadı. Başkan Seyit Mehmet Özkan'la yapılacak görüşme sonrası gidecek isimler netlik kazanacak. Teknik heyetin takviye için temaslara başladığı belirtildi. Altınordu, 2-10 Ocak tarkihleri arasında Antalya Belek'te kamp yapacak.ALTINORDU 93 YAŞINDAİzmir'in Cumhuriyet'le yaşıt kulubü Altınordu, 93'üncü kuruluş yıldönümünü kutladı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ilk törene, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'ın yanı sıra Altınordu Spor Kulübü Derneği Başkanı Salih Mertan, Yönetim Kurulu Üyesi Barış Orhunbilge, teknik adamlar, idareciler ve altyapı oyuncuları katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk koyan kırmızı lacivertliler, geçmişte aralık ayında vefat eden tüm başkan, yönetici ve futbolcular anısına İzmir Körfezi'ne karanfil bıraktı. Altınordu, bu törenin ardından Kulüp Kurucu Başkanı Süleyman Ferit Eczacıbaşı'nın Konak Diş Hastanesi'nin yanında bulunan heykelini ziyaret edilip çelenk bıraktı.

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