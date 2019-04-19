Altınordu fikstüre güveniyor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste 3 mağlubiyet alarak Play-Off hattının 4 puan gerisine düşen 45 puanlı 8'inci sıradaki Altınordu, kalan 5 haftada puan tablosunda altında yer alan rakipleriyle karşılaşacak.

Bu hafta küme düşme hattında yer alan Afjet Afyonspor'la karşılaşacak İzmir ekibi daha sonra 10'uncu sıradaki Altay'la derbi maçına çıkacak. Bir sonraki hafta 13'üncü sıradaki Adanaspor'a konuk olacak kırmızı-lacivertliler, son 2 maçında 9'uncu basamaktaki Boluspor ve 15'inci sıradaki Giresunspor'la (D) kozlarını paylaşacak.

Son 5 maçı kazanmaktan başka düşüncelerinin olmadığını belirten teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "İlk 6 için ipler artık bizim elimizde değil, ancak mücadeleyi bırakmayacağız. Tüm maçları kazanıp, rakiplerimizin puan kayıpları yaşamasını bekleyeceğiz" dedi.

İzmir ekibinde sakat stoper Sinan ve cezalı stoper Hasan'ın yanı sıra sol ayağındaki sakatlık nedeniyle Ümraniyespor maçında da kadroda yer almayan forvet Serdar'ın 2-3 hafta daha görev alamayacağı öğrenildi.

