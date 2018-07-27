Altınordu-Fenerbahçe maçından notlar

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

Fenerbahçe Teknik Direktörü Philip Cocu, Altınordu ile oynanan dostluk maçına genç ağırlıklı kadroyla çıktı. Sarı-lacivertlilerde son olarak profesyonel sözleşme imzalanan altyapı patentli futbolcular Burak Albayrak ve Mahsun Capkan on birde sahaya çıktı. Cocu, ayrıca Yiğithan, Samed, Uygar ve Ahmethan gibi gençlere de şans verdi.

Bu sezon Altınordu’dan transfer edilen kaleci Berke ile orta saha Barış ise müsabakaya yedek başladı. Altınordulu futbolseverler eski yıldızlarına büyük sevgi gösterilerinde bulundu. Altınordu ve Fenerbahçeli taraftarlar karşılaşmayı birlikte izlerken, ortaya güzel görüntüler çıktı. İki külübün yöneticileri maçtan önce birbirlerine forma hediye etti. Yaklaşık 9 bin taraftar Bornova Stadı’ndaki yerini aldı.

COMOLLI KERİM'E TAKILDI

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, yeni transfer Andre Ayew’in imza törenin ardından İzmir’e gelerek stattaki yerini aldı. Fransız futbol adamı Fenerbahçeli Barış’ın ikiz kardeşi Kerim Alıcı’ya ise takıldı. Koridorda Altınordu tişörtüyle Kerim’i gören Comolli, "Barış, neden Altınordu forması giydin? Fenerbahçe formasıyla değiştir" derken, genç oyuncu Comolli’ye "Ben Kerim’im, Barış’ın ikiziyim" cevabını verdi, ikili arasında esprili bir sohbet gerçekleşti.