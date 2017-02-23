Altınordu, Evkur Yeni Malatyaspor'dan çekinmiyor

TFF 1'inci Lig'de pazar günü Beşiktaş'ın stadı Vodafone Arena'da lider Evkur Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak Altınordu, güçlü rakibini gözüne kestirdi. Rakibin etkili gol silahları olduğunu ancak hiçbir takımdan çekinmediklerini dile getiren Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Biz de gol sorununu çözüp, son haftalarda iyi futbolumuzu skora yansıtmaya başladık. Ara transferde aramıza katılan Hasan Kabze, Okan ve Beykan takıma büyük katkı sağladı. Yakaladığımız çıkışı sürdürmek istiyoruz" dedi.

Evkur Yeni Malatyaspor'u ligin ilk yarısında İzmir'de mağlup ettiklerini hatırlatan Hüseyin Eroğlu rakipleri karşısında bir kez daha kazanmak için sahaya çıkacaklarını belirterek, "İkinci devreye 3 mağlubiyetle başladık ancak bunu hak edecek futbol oynamadık.

Son 2 haftada aldığımız 2 galibiyet bizi yeniden play off hedefine yaklaştırdı. Karşımızda kim olursa olsun pozitif futboldan taviz vermeyeceğiz. Oyuncularıma güveniyorum" diye konuştu. Serkan'ın cezasının bittiği Altınordu'da Oğulcan'ın tedavisi sürüyor.