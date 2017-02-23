Altınordu, Evkur Yeni Malatyaspor'dan çekinmiyor

Evkur Yeni Malatyaspor'u ligin ilk yarısında İzmir'de mağlup ettiklerini hatırlatan Hüseyin Eroğlu rakipleri karşısında bir kez daha kazanmak için sahaya çıkacaklarını belirterek, "İkinci devreye 3 mağlubiyetle başladık ancak bunu hak edecek futbol oynamadık.
Son 2 haftada aldığımız 2 galibiyet bizi yeniden play off hedefine yaklaştırdı. Karşımızda kim olursa olsun pozitif futboldan taviz vermeyeceğiz. Oyuncularıma güveniyorum" diye konuştu. Serkan'ın cezasının bittiği Altınordu'da Oğulcan'ın tedavisi sürüyor.