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Altınordu-Eskişehirspor Soyunma Odaları

ALTINORDU teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, 3-0 kazandıkları Eskişehirspor maçı sonrası yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Müsabakayı kazanacağımıza inanıyorduk. Karşılaşma öncesi rahattım. Play off konusunda iplerin elimizde olmaması...

Altınordu-Eskişehirspor Soyunma Odaları
ALTINORDU teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, 3-0 kazandıkları Eskişehirspor maçı sonrası yaptığı açıklamada şöyle dedi:
"Müsabakayı kazanacağımıza inanıyorduk. Karşılaşma öncesi rahattım. Play off konusunda iplerin elimizde olmaması sıkıntıydı. Son 9 haftada 9 galibiyet hedefi koymuştuk. Berabere biten Balıkesirspor ve Elazığspor maçlarından birini galibiyetle tamamlasak play off'taydık. İlk 6'ya kalsaydık en büyük favori bizdik. Hep söylediğim gibi biz yarışırken oyuncu da yetiştiriyoruz. Başarılı bir sezon geçirdik. Düşük yaş ortalamasıyla, mali anlamda rakiplerden geride olmamıza rağmen iyi bir iş başardık. Buruk sevinç yaşıyoruz, yine de takımımı şampiyon gibi görüyorum." 
Eskişehirspor teknik direktörü Mustafa Denizli ise Altınordu müsabakasından çıkan sonucun kendi pozisyonlarını değiştirmediğini hatırlatırken şunları söyledi:
"Rakip için önemli bir müsabakaydı ancak 3 puan Altınordu'ya play off için yetmedi. Özellikle ilk yarıda bulduğumuz pozisyonlar vardı. Beceriksizlik ve şanssızlıktan atamadık. Altınordu ikinci yarıda girdiği pozisyonları değerlendirdi. Onları tebrik ediyoruz. İzmir'den iki takımın ilk 6'ya kalması beni bir İzmirli olarak mutlu ederdi, olmadı. Diğerlerinin hakkıymış. Yarından itibaren Giresunspor maçının hazırlıklarına başlayacağız."

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