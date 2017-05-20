Altınordu-Eskişehirspor Notları

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

KADROYU BOZMADI

Altınordu teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, geçen hafta deplasmanda 2-1 kazandıkları Ümraniyespor maçında sahaya sürdüğü ilk 11'i, Eskişehirspor karşısında bozmadı. Eroğlu, U17 Avrupa Şampiyonası'ndan dönen genç file bekçisi Berke'yi 18 kişilik kadroya almadı.

ESKİŞEHİRSPOR YEDEK AĞIRLIKLI

Geçen hafta ilk 2 şansını kaybederek play off'a odaklanan Eskişehirspor, İzmir'e yedek ağırlıklı kadrosuyla geldi. Takımın aslarını dinlendirmek için Eskişehir'de bırakan teknik direktör Mustafa Denizli, deyenimli oyuncuları Boffin, Hasan Hüseyin, Erkan Zengin, Tarık, Hakan, Hürriyet ve Bruno, Uğur İnceman, Semih Şentürk 18'e alınmadı. Eskişehir ekibinde ilk 11'de yer alan Bedirhan ilk profesyonel maçına çıkarken kırmızı siyahlı takımın yedek kulübesi tamamen gençlerden oluştu.

DENİZLİ 1 YIL SONRA İZMİR'DE

Ebskişehirspor'u çalıştıran Mustafa Denizli, 1 yıl sonra yeniden teknik adam kimliği ile İzmir'de sahaya çıktı. Denizli, geçen sezon Galatasaray'ın başındayken, 12 Ocak 2016'da İzmir'de Karşıyaka ile oynadıkları kupa maçı için doğduğu kente gelmişti. Altınordulu taraftarlar maçtan önce hem Hüseyin Eroğlu'na hem de Mustafa Denizli'ye sevgi gösterisinde bulundu. Eroğlu da meslektaşına başarı diledi.

ESKİŞEHİRSPOR TARAFTARLARI KALE ARKASINDAYDI

Bornova Stadı'ndaki randevuyu ev sahibi takımın seyircisi numaralı tribünde, Eskişehirsporlu futbolseverlere ise kale arkasında izledi. Altınordulu taraftarlar bando eşliğinde İzmir Marşı'nı söyleyip, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" şeklinde tempo tutarken, Eskişehirsporlular da aynı marşı ve sloganı tekrarladı. Daha sonra iki takım taraftarı İzmir Marşı'nı karşılıklı söyledi. Futbolcular sahaya üzerinde, "ALS yaz 2516'ya gönder hastalarımıza bir nefes de sen ol" yazılı pankartla çıktı.