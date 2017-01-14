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Altınordu Eskişehirspor'a konuk

TFF 1'inci Lig'de son 4 maçında 3 beraberlik, 1 yenilgi alan 22 puanlı Altınordu, yarın ikinci yarının ilk haftasında 28 puanı bulunan Eskişehirspor'un konuğu olacak. Eskişehir Yeni Stat'ta saat 14.30'da başlayacak müsabakayı Mustafa İlker...

Altınordu Eskişehirspor'a konuk
TFF 1'inci Lig'de son 4 maçında 3 beraberlik, 1 yenilgi alan 22 puanlı Altınordu, yarın ikinci yarının ilk haftasında 28 puanı bulunan Eskişehirspor'un konuğu olacak. Eskişehir Yeni Stat'ta saat 14.30'da başlayacak müsabakayı Mustafa İlker Coşkun yönetecek. Karşılaşmayı TRT Türk naklen yayınlayacak.
Devre arasında 8 futbolcusuyla yollarını ayırıp kadrosunu altyapı oyuncularıyla takviye eden Altınordu'da sarı kart cezalısı stoper Sinan forma giyemeyecek. Sinan'ın yokluğunda altyapıdan Yusuf Yalçın'ın görev alması bekleniyor.
Ligin en zor deplasmanlarından birine çıkacaklarını belirten Altınordu teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Aramızdan ayrılan futbolcu arkadaşlarımız oldu ancak altyapımızdan A takıma aldığımız gençlere de güveniyoruz. Her zamanki gibi pozitif, tempolu ve disiplinli futbol oynayarak kazanmak için mücadele edeceğiz. Rakibin gücünün farkındayız, ancak hedefimiz 3 puan olacak. Dış sahadaki karnemizi düzeltmek istiyoruz. Altınordu'ya yakışan oyunu sahaya yansıtıp İzmir'e galibiyetle dönmek istiyoruz" dedi.

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