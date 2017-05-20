Altınordu-Eskişehirspor: 3-0

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

STAT: Bornova

HAKEMLER: Barış Şimşek (xx), Serdar Diyadin (xx), Samet Çavuş (xx)

ALTINORDU: Erce (xxx) (Dk.89 Ali Emre)- Kerim (xxx), Sinan (xxx), Yusuf Abdioğlu (xxx), Yusuf Acer (xxx), Barış (xxx), Arif (xxx), Serkan (xx), Okan (xx) (Dk.77 Alican xx), Erdoğan (xxx), Fatih (xxx) (Dk.83 Hasan Kabze)

ESKİŞEHİRSPOR: Kayacan (x)- Bedirhan (x), Dorukhan (x), Aykut (x), Bilal Aziz (xx), Kaan Kanak (xx), Furgan (x) (Dk.83 Fıratcan), Ramazan (xx), Murat (xx), Ofoedu (x) (Dk.89 Alperen), Meye (x) (Dk.76 İbrahim Halil Öner x)

GOLLER: Dk.49 Barış, Dk.59 Erdoğan, Dk.69 Fatih (Altınordu)

SARI KARTLAR: Kerim, Okan, Serkan (Altınordu), Mahmut, Ramazan (Eskişehirspor)

TFF 1'inci Lig'de normal sezonun son haftasında evinde ilk 6'yı garantileyen Eskişehirspor'u 3-0 mağlup etmesine rağmen play off'a kalmayı başaramadı. Giresunspor ve Göztepe ile birlikte sezonu 53 puanla tamamlayan kırmızı lacivertli ekip, 3'lü averajda rakiplerinin gerisinde kaldığı için adını ilk 6 takım arasına yazdıramadı. Ev sahibi ekibin futbolcuları hakemin bitiş düdüğünün ardından Denizlispor-Göztepe maçının sonucunu bekledi. Sahada bir süre cep telefonundan müsabakayı takip eden Altınordulular, Denizli'deki randevunun 1-1 tamamlanması üzerine üzüntüylea soyunma odasının yolunu tuttu. Tribünler iki takımı da alkışlarla soyunma odasına uğurladı.

7. dakikada Altınordu'nun kazandığı kornerde sağdan Erdoğan ortaladı. Arka direkteki Okan'ın

vuruşunda top kaleci Kayacan'ın kucağında kaldı.

8. dakikada sağdan Altınordu ceza sahasına giren Ofoedu'nun vuruşunda kaleci Erce'nin ayağıyla çeldiği topu Kaan Kanak kaleye gönderdi, savunmada Sinan meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

39. dakikada kaleci Erce, karşı karşıya pozisyonda Meye'ye gol izni vermedi.

44. dakikada sağdan Kerim yerden kesti. Penaltı noktası üzerinde topu kontrol eden Fatih'in dönerek vuruşunda top üst direğe çarparak auta gitti.

49. dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Ceza sahası sol çaprazdan Erdoğan'ın plase vuruşunda kaleci Kayacan'ın çıkardığı topu Barış tamamlayarak ağlara yolladı: 1-0.

52. dakikada Altınordu farkı ikiye çıkardı. Soldan Eskişehirspor ceza sahasına sokulan Yusuf Acer'in yerden pasında altı pastaki Erdoğan düzgün bir vuruşla fileleri sarstı: 2-0.

69. dakikada soldan Erdoğan'ın pasında ceza sahasındaki Fatih bekletmeden gelişine vurdu: 3-0.

Kalan dakikalarda iki takımın atakları sonuç vermeyince Altınordu müsabakayı 3-0 kazandı.

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