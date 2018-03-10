Altınordu, Eskişehir'de siftah arayacak

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

SPOR Toto 1. Lig'de hafta içinde evinde İstanbulspor'u 3-1 mağlup ederek Play-Off hattındaki yerini koruyan Altınordu, pazartesi günü daha önce puan yüzü göremediği Eskişehirspor deplasmanında ilk kez kazanmak istiyor. İzmir ekibi rakibiyle şimdiye kadar Eskişehir'de oynadığı 6 resmi müsabakada 6 kez sahadan boynu bükük ayrıldı. Altınordu, Eskişehir deplasmanında sadece 1 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde tam 23 gol gördü.

İkinci yarıda oynadığı 9 maçta 7 galibiyet alarak rakiplerine gözdağı veren Altınordu, üst üste 5. deplasman zaferini elde etmek istiyor. Son 4 dış saha maçında Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Gaziantepspor ve Adanaspor'u dize getiren kırmızı-lacivertliler, İzmir'e bir kez daha 3 puanla dönme amacında. Altınordu'da 3 maçlık cezası sona eren stoper Uğur şans verilmesi halinde görev alabilecek. Altınordu'da tedavisi süren ön libero Oğulcan ve sezonu kapatan Kerim Alıcı ile kaleci Ali Emre forma giyemeyecek.