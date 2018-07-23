Altınordu Erzurum'dan döndü

İZMİR, ()

Spor Toto 1. Lig ekibi Altınordu, 15 gün süren Erzurum kampını bu sabah yaptığı antrenmanla noktaladı. Erzurum'daki ilk hazırlık maçında Kayserispor'a 3-2, ikinci sınavında Göztepe'ye 2-0 yenilen Altınordu, son hazırlık maçında Kardemir Karabükspor'u yeni transferlerinden gurbetçi forvet Kemal Rüzgar'ın golüyle 1-0 mağlup ederek İzmir'e moralli döndü.

Kırmızı-lacivertli ekibin başında 7'nci sezonuna girmeye hazırlanan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Erzurum kampının verimli geçtiğini söyledi.

Kadroya katılan yeni transferlerin uyum sürecini atlattığını belirten Hüseyin Eroğlu, "Futbolcularımız bizim istediğimiz taktiksel ve fiziksel performansı ortaya koymaya başladı. Kardemir Karabükspor ile oynadığımız maçta istediğimiz şeyleri futbolcu grubumuz sahaya yansıttı. Basit pas hatalarımız olmasına rağmen oyunun genel bölümünde üstün bir futbol ortaya koyduk" dedi.

En az 2-3 transfer yapmaları gerektiğini vurgulayan genç teknik adam, "Her bölgede en az iki oyuncu olmasını istiyorum" diye konuştu.