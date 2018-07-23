Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tamamlandı
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tamamlandı
Eski başkan yeni başkanı tabancayla öldürdü
Eski başkan yeni başkanı tabancayla...
Türk siyasetine örnek İYİ kongre kararı
Türk siyasetine örnek İYİ kongre...
Kayıp Evrim'in annesi, babası ve amcasına gözaltı
Kayıp Evrim'in soruşturmasında flaş gelişme

Altınordu Erzurum'dan döndü

İZMİR, () Spor Toto 1. Lig ekibi Altınordu, 15 gün süren Erzurum kampını bu sabah yaptığı antrenmanla noktaladı. Erzurum'daki ilk hazırlık maçında Kayserispor'a 3-2, ikinci sınavında Göztepe'ye 2-0 yenilen Altınordu, son hazırlık...

Altınordu Erzurum'dan döndü

İZMİR, ()

Spor Toto 1. Lig ekibi Altınordu, 15 gün süren Erzurum kampını bu sabah yaptığı antrenmanla noktaladı. Erzurum'daki ilk hazırlık maçında Kayserispor'a 3-2, ikinci sınavında Göztepe'ye 2-0 yenilen Altınordu, son hazırlık maçında Kardemir Karabükspor'u yeni transferlerinden gurbetçi forvet Kemal Rüzgar'ın golüyle 1-0 mağlup ederek İzmir'e moralli döndü.
Kırmızı-lacivertli ekibin başında 7'nci sezonuna girmeye hazırlanan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Erzurum kampının verimli geçtiğini söyledi.
Kadroya katılan yeni transferlerin uyum sürecini atlattığını belirten Hüseyin Eroğlu, "Futbolcularımız bizim istediğimiz taktiksel ve fiziksel performansı ortaya koymaya başladı. Kardemir Karabükspor ile oynadığımız maçta istediğimiz şeyleri futbolcu grubumuz sahaya yansıttı. Basit pas hatalarımız olmasına rağmen oyunun genel bölümünde üstün bir futbol ortaya koyduk" dedi.
En az 2-3 transfer yapmaları gerektiğini vurgulayan genç teknik adam, "Her bölgede en az iki oyuncu olmasını istiyorum" diye konuştu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328