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Altınordu Eroğlu'yla 6 yılda zirveye

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - SPOR Toto 1'inci Lig'de ikinci yarının en flaş takımı olarak Süper Lig'e yürüyen Altınordu'nun teknik patronu Hüseyin Eroğlu, dipten aldığı takımını zirveye çıkarmaya bu kez çok yaklaştı. Kırmızı-lacivertli...

Altınordu Eroğlu'yla 6 yılda zirveye

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - SPOR Toto 1'inci Lig'de ikinci yarının en flaş takımı olarak Süper Lig'e yürüyen Altınordu'nun teknik patronu Hüseyin Eroğlu, dipten aldığı takımını zirveye çıkarmaya bu kez çok yaklaştı. Kırmızı-lacivertli ekibin başında 6'ncı sezonunu geçiren genç teknik adam, her dönem teknik direktör kıyımının yaşandığı Türk futbolunda müthiş bir istikrar örneği oldu. Altınordu'ya oynattığı futbol ve elde ettiği başarılarla tribünlerdeki taraftarların gönlünde taht kuran Hüseyin Eroğlu, beyefendi kişiliği ve verdiği önemli mesajlarla da futbolseverlerin sempatisini kazandı.
Kariyerinin ilk teknik direktörlük deneyiminde Altınordu'ya 2013'te 3. Lig'de, 2014'te ise 2. Lig'de üst üste iki şampiyonluk yaşatan Eroğlu, 1. Lig'de ise iki kez Play-Off biletini son anda kaçırdı. 2015'te 1 puan farkla ilk 6'nın dışında kalan Altınordu, geçen sezon ise averajla Play-Off'un kapısından döndü. Bu sezon ikinci yarıda çıktığı 11 maçta 9 galibiyet alarak Play-Off'ta sağlam bir yer edinip direkt Süper Lig rotasına giren Altınordu, kalan 6 haftada ilk 2 şansını zorlayacak. Altınordu'yu 3 farklı profesyonel ligde çalıştıran Eroğlu, hedefe ulaşılması halinde gelecek sezon Süper Lig'de ilk kez görev yapacak.

(FOTOĞRAFLI)

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