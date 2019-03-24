Altınordu eksiklerini kapatacak 

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

SPOR Toto 1. Lig'de Altınordu, milli maçlar arasında Süper Lig'in İzmir temsilcisi Göztepe ile oynadığı hazırlık maçını 5-4 kaybederken, teknik direktör Hüseyin Eroğlu takımın artı ve eksilerini görme açısından faydalı bir müsabaka oynadıklarını söyledi. Eroğlu, 2 Nisan'da Osmanlıspor'la evlerinde oynayacakları kritik maça en iyi şekilde hazırlanacaklarını belirterek, "Milli arayı en verimli şekilde geçireceğiz. Osmanlıspor karşısında kazanıp yolumuza kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

Göztepe maçının 46. dakikasında oyuna girip gol atan Enes Kubat ise büyük bir sevinç yaşadı. Ligin 3. haftasında deplasmanda oynanan Kardemir Karabükspor maçında sağ diz çapraz bağı yırtılan 25 yaşındaki forvet aylar sonra 45 dakika sahada kalıp fileleri sarstı. Geçen hafta 4-2 kazanılan Eskişehirspor deplasmanında 1 dakika görev alan Enes'in hazır olması teknik ekibi ayrıca mutlu etti. Enes gibi sezon başında diz sakatlığı yaşayan diğer forvet Kemal Rüzgar da takımla çalışmalara başlamıştı.