Flaş Haberİstanbul Valiliği'nden yağış uyarısı
Son Dakika
Altınordu, deplasmanda Erzurumspor'a konuk oluyor
TFF 1'inci Lig'de son olarak evinde 2-0 geriye düştüğü maçta Adana Demirspor'la 2-2 berabere kalan Altınordu, yarın 7'nci hafta mücadelesinde deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşı karşıya gelecek. Kazım Karabekir Stadı'nda...
SPOR 05.10.2019, 12:19
TFF 1'inci Lig'de son olarak evinde 2-0 geriye düştüğü maçta Adana Demirspor'la 2-2 berabere kalan Altınordu, yarın 7'nci hafta mücadelesinde deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşı karşıya gelecek. Kazım Karabekir Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak müsabakayı Ramazan Keleş yönetecek. İzmir ekibinde tedavisi süren forvet Kemal forma giyemeyecek.
Ligde oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi alarak 5 puan toplayan Altınordu, 7 puanı bulunan rakibini mağlup ederek ilk deplasman galibiyetini almayı hedefliyor. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Geçen hafta ikinci yarıda sergilediğimiz oyunu bu kez 90 dakikaya yayarak İzmir'e 3 puanla dönmek istiyoruz" diye konuştu.
Altınordu'nun Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında muhtemel 11'i şu şekilde:
"Erhan - Kerim, Sinan, Ravil, Ufuk, Berkay, Atakan, Okan, Muhammed, Ersel, Fatih."
Ligde oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi alarak 5 puan toplayan Altınordu, 7 puanı bulunan rakibini mağlup ederek ilk deplasman galibiyetini almayı hedefliyor. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Geçen hafta ikinci yarıda sergilediğimiz oyunu bu kez 90 dakikaya yayarak İzmir'e 3 puanla dönmek istiyoruz" diye konuştu.
Altınordu'nun Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında muhtemel 11'i şu şekilde:
"Erhan - Kerim, Sinan, Ravil, Ufuk, Berkay, Atakan, Okan, Muhammed, Ersel, Fatih."
17°
kısa süreli yağmur
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 05 Ekim 2019
|İmsak
|05:34
|Güneş
|06:58
|Öğle
|12:57
|İkindi
|16:11
|Akşam
|18:47
|Yatsı
|20:06
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Fenerbahçe
|7
|11
|3. Gaziantep FK
|6
|11
|4. Antalyaspor
|7
|11
|5. Malatyaspor
|7
|10
|6. Trabzonspor
|6
|9
|7. Sivasspor
|6
|9
|8. Konyaspor
|6
|9
|9. Galatasaray
|6
|9
|10. Başakşehir
|6
|8
|11. Denizlispor
|7
|8
|12. Ankaragücü
|6
|8
|13. Çaykur Rizespor
|6
|8
|14. Kasımpaşa
|6
|7
|15. Göztepe
|6
|6
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Kayserispor
|6
|3
|18. Gençlerbirliği
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|6
|13
|2. Altay
|7
|12
|3. Bursaspor
|7
|12
|4. Ümraniye
|6
|11
|5. Hatayspor
|6
|11
|6. Adana Demirspor
|6
|10
|7. Balıkesirspor
|6
|10
|8. Keçiörengücü
|6
|10
|9. Osmanlıspor
|6
|10
|10. Fatih Karagümrük
|6
|9
|11. İstanbulspor
|6
|9
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Menemen Belediyespor
|6
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|6
|2
|18. Eskişehirspor
|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|14
|4. Arsenal
|7
|12
|5. West Ham
|7
|12
|6. Tottenham
|7
|11
|7. Chelsea
|7
|11
|8. Bournemouth
|7
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Burnley
|7
|9
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Villarreal
|7
|11
|9. Eibar
|8
|9
|10. Valencia
|7
|9
|11. Real Valladolid
|7
|9
|12. Real Betis
|8
|9
|13. Levante
|7
|8
|14. Osasuna
|7
|8
|15. Deportivo Alaves
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|7
|2