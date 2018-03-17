Altınordu-Denizlispor maçından notlar

İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig'in 28'inci haftasında Altınordu'nun son haftalardaki formda ismi Erdoğan Yeşilyurt'un sarı kart cezası nedeniyle forma giyemediği Denizlispor karşılaşmasında Berkay ise yedek soyundu. Bu iki futbolcunun yerine Deniz ve Rıdvan on birde görev aldı.

İzmir ekibinde tedavisi süren Oğulcan ve sezonu kapatan Kerim Alıcı da kadroda yer almadı. Denizlispor'da ise tedavileri süren Eze, Ziya, İsmail Haktan ve Kerem Can ile cezalı Cenk ve Burak 18'de yer almadı. Yeşil-siyahlılarda eksiklerin yokluğunda Tahacan, Veli, Cihan, Lazic ve Hasan görev yaptı.

Denizlispor'da geçen hafta iç sahada 2-1'lik zaferle sonuçlanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında cezası nedeniyle tribünde yer alan teknik patron Fatih Tekke, bu kez takımını saha kenarından yönetti.

Ev sahibi ekibe numaralı tribündeki seyircilerinin yanı sıra maraton tribününde yer alan taraftarları tarafından destek verildi. Futbol okulu öğrencileri de büyük coşkuyla maçı takip etti. Denizli'den 5 otobüsle gelen Denizlispor taraftarları ise kale arkası tribününde takımlarını yalnız bırakmadı.

Ligde kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor, maçtan önce ödenen primle moral buldu. Denizlispor yönetimi yeşil-siyahlı takıma Erzurumspor galibiyetinin 415 bin TL'lik prim ödülü dağıttı. Başkan Mustafa Üstek, bu paranın 100 bin TL'sini Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın verdiğini açıkladı.