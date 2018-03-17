Altınordu - Denizlispor: 2-1

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

STAT: Bornova

HAKEMLER: Erkan Özdamar (xxx), Soner Maraş (xxx), Emrah Ünal (xxx)

ALTINORDU: Erce (xxx) - Murat (xx), Hasan (xxx), Uğur (xxx), Yusuf (xx), Deniz (x) (Dk. 80 Alican xx), Rıdvan (xx) (Dk. 72 Berkay xx), Barış (xx), Kerim Avcı (xxxx), Serkan (xx), Mirkan (xx) (Dk. 88 Fatih xx)

DENİZLİSPOR: Asil Kaan (x) - Taşkın (x) (Dk. 82 Canberk), Lazic (xx), Taha Can (x), Alperen (x), Hasan (xx), Cihan (xx), Veli (xx), Aissati (x), Kappel (xx) (Dk. 76 Barış x), Mehmet Akyüz (xxx) (Dk. 86 İsmail Haktan x)

GOLLER: Dk. 22 ve Dk. 90+4 Kerim Avcı (Altınordu) - Dk. 47 Mehmet Akyüz (Denizlispor)

SARI KARTLAR: Hasan (Altınordu) - Aissati, Taşkın, İsmail Haktan, Veli (Denizlispor)

Spor Toto 1'inci Lig'de 28'inci hafta mücadelesinde Süper Lig yarışındaki Altınordu evinde kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor'u 90+4'üncü dakikada Kerim Avcı'nın frikikten bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin diğer golü de 22'nci dakikada Kerim'den gelirken, Horoz'un tek sayısını 47'nci dakikada Mehmet Akyüz kaydetti. Bu sonuçla Altınordu 48 puana ulaştı, Denizlispor 30 puanda kaldı. Müsabakayı 362'si Denizlispor taraftarı olmak üzere toplam 1877 seyirci takip etti.

12'nci dakikada konuk ekipten Aissati sağ çizgiden ceza sahasına kesti, ön direkteki Mehmet Akyüz'ün vuruşunda kaleci Erce gole izin vermedi.

13'üncü dakikada Altınordu atağında soldan Serkan'ın ortasında Deniz kafayı vurdu. Top az farkla yandan dışarı çıktı.

19'uncu dakikada soldan Altınordu ceza sahasına giren Mehmet Akyüz'ün vuruşunda Erce uzanarak son anda topu kornere çeldi.

20'nci dakikada Denizlisporlu Taşkın'ın sağdan ortasında kale önünde Mehmet Akyüz kafayı vurdu, kaleci Erce müthiş bir refleksle topu çıkardı.

22'nci dakikada Altınordu golü buldu. Sağ kanattan kazanılan frikikte Kerim Avcı, topu yakın direkten ağlarla buluşturdu: 1-0.

25'inci dakikada ilginç bir pozisyon yaşandı. Denizlispor defansının arkasında topla buluşan Altınordulu Barış, yardımcı hakem bayrağını kaldırmamasına rağmen pozisyonun ofsayt olduğunu düşünerek topu eline aldı. Hakem de Denizlispor lehine serbest vuruş kararı verdi.

41'inci dakikada Denizlispor'dan Veli yaklaşık 35 metreden kaleyi düşündü. Meşin yuvarlak üst direkten döndü. İlk yarı Altınordu'nun 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

47'nci dakikada sağdan Aissati'nin ortasında altı pasta iyi yükselen Mehmet Akyüz düzgün bir kafa vuruşuyla eşitliği sağladı: 1-1.

55'inci dakikada sağ çaprazdan Mirkan yerden vurdu, savunmada Lazic topu çizgiden çıkardı.

68'inci dakikada Kerim Avcı'nın serbest vuruştan pasında topla bulaşan Mirkan kaleciyi geçti ancak şutunda defans golü önledi.

89'uncu dakikada Yusuf'un pasıyla sol çaprazda topla buluşan Murat'ın sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

90+4'üncü dakikada Altınordu'nun kazandığı frikikte topun başına geçen Kerim Avcı, ceza yayı üzerinden yerden çok sert bir vuruşla takımını galibiyete taşıdı: 2-1.

FOTOĞRAFLI