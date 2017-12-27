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Altınordu'dan Yasin ve Şevki atağı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, ara transfer döneminde Denizlispor'un iki futbolcusunu gündemine aldı. Denizlispor'da yönetimin yolları ayırma kararı aldığı forvet Yasin Ozan ve kiralık listesine...

Altınordu'dan Yasin ve Şevki atağı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, ara transfer döneminde Denizlispor'un iki futbolcusunu gündemine aldı. Denizlispor'da yönetimin yolları ayırma kararı aldığı forvet Yasin Ozan ve kiralık listesine konulan orta saha oyuncusu Şevki, yeniden İzmir ekibinin radarına girdi. Sezon başında Yasin'le masaya oturan Altınordu, 26 yaşındaki gurbetçi golcüyle prensipte anlaşmış ancak resmi imza gerçekleşmemişti. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, 22 yaşındaki Şevki'yi de uzun süredir kadrosunda görmek istiyordu. Ligin ilk yarısında fazla forma şansı bulamayan iki futbolcu için 1'inci Lig'den birçok kulübün nabız yokladığı öğrenildi. Ara transferde Demir Grup Sivasspor'dan orta saha oyuncusu Galip Güzel ile ilgilenen Altınordu, savunmaya da takviye yapacak.
Öte yandan teknik direktör Eroğlu, kulübün resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada ligin ikinci yarısında çıkışa geçeceklerini söyledi. Devre arasına 12'nci sırada giren Altınordu'da teknik patron Hüseyin Eroğlu, "Türk gençlerine güvenerek çıktığımız bu yolda onlara maksimum süreyi verip en yüksek verimi almaya çalıştığımız bir ilk yarıyı geride bıraktık. Hedefin biraz gerisinde gibi görünsek de bu ligin ikinci yarılarında her zaman iyi performans gösterdik ve yine göstereceğiz. Ligin en genç ekibiyiz. TFF 1'inci Lig’de özellikle ikinci yarıda çok ciddi bir çıkış yakalıyoruz. Bunu daha önce iki kez yaptık ve yine yapacağımıza inanıyoruz. Devre arası transfer döneminde yapacağımız takviyelerle bu çıkışı yakalayacak bir ekip yaratacağız" diye konuştu.

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