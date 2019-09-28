Altınordu'dan Trabzonspor'a "usülsüz transfer" açıklaması

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, Trabzonspor'un yaz döneminde altyapılarından 17 yaşındaki Salih Kavrazlı ve 18 yaşındaki Atakan Gündüz'ü hukuka ve mevcut talimatlara aykırı olarak geçersiz şekilde transfer ettiğini iddia etti.

Altınordu'nun resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bildiğiniz üzere, kulübümüzün eski futbolcuları Salih Kavrazlı ve Atakan Gündüz, Trabzonspor kulübüne hukuka ve mevcut talimatlara aykırı ve geçersiz şekilde transfer edilmişti. Takip eden süreçte Trabzonspor Kulübü'nce yapılan açıklamaları değerlendirdiğimizde, söz konusu geçersiz işlemler sanki geçerli ve hukuka uygunmuş izlenimi yaratan, hukuka aykırılığı normalleştirme çabası taşıyan açıklamalar olduğunu üzülerek tespit etmiş bulunmaktayız. Bu konu ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde yaptığımız başvurular bulunmaktadır. Hukuka aykırılığın yeni sezon başlamadan önce tespit edilip gerekli yaptırımların uygulanmasını teminen her ne kadar haziran ayı içerisinde başvuruda bulunmuş olsak da geldiğimiz nokta itibarıyla bu konuyla ilgili henüz bir karar verilememiştir."

Açıklamanın devamında, şöyle denildi:

"Yaşanan hukuksuzluğun dünyadaki örneklerine baktığımızda, İngiltere ve İspanya'daki köklü kulüplerin fahiş miktarda para cezasına çarptırıldığı ve transfer yasağına maruz kaldığını gözlemlemekteyiz. Hatta, bu tarz hukuksuzluklar karşısında sessiz kalan ve sahip olduğu disiplin yetkisini kullanmayarak pasif bir tutum sergileyen federasyonların da FIFA tarafından cezalandırıldığı örnekler de mevcuttur. Sadece 7 yıl önce kurulan Altınordu Futbol Akademisi, Avrupa standartlarındaki eğitim sistemi sayesinde Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Barış Alıcı, Berke Özer, Alican Özfesli gibi önemli oyuncuları yetiştirmiştir. Altınordu Futbol Akademisi, genç milli takımlara en fazla oyuncu gönderen kulüptür. Bugüne kadar 49 oyuncu genç milli takımlarımızın çeşitli yaş kategorilerinde forama giyerken, Çağlar Söyüncü ile Cengiz Ünder ise A Milli Takım düzeyine kadar yükselmiştir."

Hukukun devreye girmesi gerektiği belirtilen Altınordu açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Altyapısına önem vermeyen kulüplerin, hem sosyal hem profesyonel açıdan altyapısından yetiştirdiği oyuncularıyla marka ve ekonomik değer kuran kulüplerin halini anlaması beklenemez. Trabzonspor Kulübü'nün söz konusu oyuncuları geçersiz transfer etmesiyle altyapı sistemini bozmakla kalmamış, aynı zamanda en önemli gelir kaynağı altyapıdan yetişen oyuncular olan kulübümüze ekonomik açıdan da zarar vermiştir. Söz konusu hukuksuzluk karşısında sessiz kalınmaya ve herhangi bir yaptırım uygulanmamaya devam edildiği sürece, benzer eylemler normalleşecek ve hukuksuz yöntem diğer kulüplere de örnek olmaya başlayacaktır. Önemle tekrar belirtmeliyiz ki, hukukun uygulanmadığı veya adaletin sağlanmadığı sistemlerde yapılan hukuksuz işlemler normalleşmeye ve sistem bozulmaya başlar."

Yaz döneminde Salih ve Atakan'ın transferleriyle Trabzonspor'la arası açılan Altınordu, ardından bordo-mavili ekibe kaleci Erce Kardeşler'i bonservisiyle satmıştı.

İKİ FUTBOLCUNUN DURUMU

Trabzonspor'un kadrosuna kattığı iki futbolcudan, profesyonel yapılan 18 yaşındaki Atakan Gündüz, bordo-mavililerin altyapısında antrenmanlara çıkıyor. 17 yaşındaki Salih Kavrazlı'nın ise lisansının çıkarılması için 18 yaşına girmesinin beklendiği belirtildi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu dünkü basın toplantısında, Altınordu Kulübü ile yaşanan sıkıntılar nedeniyle Salih'in lisansının çıkarılamadığını vurgulayarak şöyle konuşmuştu:

"Salih Kavrazlı ilgili olarak kulübü ile görüştük. TFF Başkanı'nın da mevcut olduğu toplantıda görüştük. Bizim niyetimiz belirli bir ücret ödeyip Salih'in lisansını bu sene çıkarmaktı. Altınordu Kulübü Başkanı satıştan belirli bir pay istedi. Yüksek bir paydı, kabul ettik ama ne zaman ki 1 milyon 500 bin Euro para istedi; böyle bir para yok. Bununla ilgili söylenecek çok şey var ama bu kadarını söyleyeyim, anlayan anlar. Dolayısıyla Salih'in Mart ayında dolacak olan 18 yaşını beklemek zorunda kaldık."