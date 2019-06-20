Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda... aydınSes TV CANLI
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda......
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması

Altınordu'dan Trabzonspor'a transfer tepkisi

İZMİR, () Spor Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu, dün altyapısından yetişen milli oyuncular Salih Kavrazlı ve Atakan Gündüz'ü kadrosuna katan Trabzonspor'un transferleri etik dışı bir şekilde gerçekleştiğini vurguladı. İzmir...

Altınordu'dan Trabzonspor'a transfer tepkisi

İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu, dün altyapısından yetişen milli oyuncular Salih Kavrazlı ve Atakan Gündüz'ü kadrosuna katan Trabzonspor'un transferleri etik dışı bir şekilde gerçekleştiğini vurguladı. İzmir temsilcisinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Altınordu Futbol Akademisi'nde (ALFA) eğitimlerini sürdüren, yıllarca emek verip üzerine titrediğimiz iki gencimiz Salih Kavrazlı ve Atakan Gündüz, Trabzonspor tarafından kulübümüze bilgi bile verilmeden etik dışı bir şekilde transfer edildi" ifadelerine yer verildi. Trabzonspor, 17 yaşındaki forvet Salih ve 18 yaşındaki stoper Atakan için sadece yetiştirme bedeli öderken, profesyonel olmayan genç oyunculardan bonservis bedeli elde edemeyen Altınordu bu transferlere tepki gösterdi.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle: "Kağıt üzerinde yasal gibi görünen bu hareketin, ne yazık ki toplumun yazılı olmayan ve bizleri ayakta tutan değerlerinin derinden yaralanmasına neden olduğunu belirtmek isteriz. Kulübümüzü yok sayarak yapılan bu davranış, 'Aileler bize gelip çocuklarını Trabzonspor'a vermek istediler' şeklinde açıklanacak kadar basit değildir. Trabzonspor, Türk futbolunun belki de sonunu hazırlayacak çok tehlikeli bir yol açmış ve öz kaynak sistemi dibine dinamit koymuştur. Üzerine basa basa belirtmek isteriz ki, bugünden itibaren, cebine 15-20 milyon TL koyacak bir çılgının, yıllarca emek verilen gençleri birer birer satın alamayacağının garantisini kimse veremez." 
"MEYVE ÇALMAK KADAR MASUM DEĞİL"
Altınordu'nun açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Bugün biz, evlatlarımızı kaybetmenin tarif edilemez üzüntüsünü yaşıyoruz. Yarın belki aynı sonla Trabzonspor veya bir başkası karşılaşacak. Çocukken 'Komşunun bahçesinden meyve çalmak' kadar masum sayılamayacak bu tarz davranışları bırakmalı, çocuklarımıza örnek olacak etik değerlerimizi yeniden hatırlamalı ve Türk futbolunda yeni bir dönemi el birliğiyle başlatmalıyız." 
Altınordu yönetimi bu yazılı bildirinin dışında yeni bir açıklama yapmama kararı aldı. Trabzonspor, Salih ve Atakan'ı 3'er yıllığına renklerine bağladı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328