Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, geçtiğimiz günlerde Samsunspor ile yollarını ayıran stoper Hasan Hatipoğlu ile anlaştı. Tecrübeli savunmacının kırmızı-lacivertlilerle sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Antalya kampına yarın katılması beklenen Hasan, İzmir ekibinin devre arasındaki ilk transferi oldu. 28 yaşındaki defans oyuncusu sezonun ilk yarısında Samsunspor'da 16 karşılaşmada forma giydi. Geçen sezon Sivasspor'la Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan Hasan, Manisaspor altyapısında yetiştikten sonra Ayvalıkgücü Belediyespor, Afyonkarahisarspor, Balıkesirspor, Batman Petrolspor ve Boluspor'da da top koşturdu.
Altınordu'dan savunmaya takviye
Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, geçtiğimiz günlerde Samsunspor ile yollarını ayıran stoper Hasan Hatipoğlu ile anlaştı. Tecrübeli savunmacının kırmızı-lacivertlilerle sezon sonuna kadar sözleşme...
05 Ocak 2018 Cuma 15:48
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