Altınordu'dan örnek uygulama

İZMİR, () -

İZMİR'de cuma günü Fenerbahçe'yle hazırlık maçı yapacak Altınordu, bu özel müsabakayı iki takım taraftarlarının yan yana izleyebilmesi için İzmir Emniyeti'nden izin aldı. İki kulüp arasında "Sonsuza Kadar Dostça" sloganıyla başlayan fair-play hareketi sonrası örnek bir adım atıldı. Altınordu ve Fenerbahçe taraftarı hazırlık maçını farklı tribünler yerine yan yana izleyebilecek. Yetkililer tribün düzenlemesini buna göre yaparak tüm bölümleri taraftara açtı.

Bornova Stadı’nda saat 21.00’de başlayacak maçın biletleri maraton ve kapalı tribün 75 TL, kale arkaları 50 TL, VIP tribün ise 150 TL’den satışa çıktı. Maraton tribünü ve kale arkası tribünleri ayrılan Fenerbahçe taraftarı, ayrıca önceliği Altınordu taraftarına ait kapalı tribün biletlerini yarın saat 20.00’den sonra alabilecek. İzmir'e yarın gelerek Balçova'daki bir otelde kamp yapacak Fenerbahçe, idmanlarını Torbalı'da ve Atatürk Stadı'nda gerçekleştirecek.