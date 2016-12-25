Altınordu'dan Orhunbilge'ye vefa

ALTINORDU Başkanı Seyit Mehmet Özkan, kulübün unutulmaz futbolcusu İsmet Orhunbilge'nin ismini bugün dernek yönetimi ile yaptığı oylama sonrası Selçuk Efes Tesisleri'ne verdi.Dernek yönetimi tarafından Üçkuyular Vapur İskelesi'nin üzerindeki Boğaziçi Restoran'da düzenlenen kahvaltıya katılan Seyit Mehmet Özkan, kırmızı lacivertlilerde 15 yıl aralıksız forma giyen, 24 Aralık 1981'de henüz 35 yaşındayken trafik kazasında yaşamını yitiren İsmet Orhunbilge için vefa örneği sergiledi. Başkan Özkan, başta Beytullah Baliç olmak üzere Altınordu ile özdeşleşmiş kişilerin de isimlerini yeni yapılacak tesislerde yaşatacaklarını dile getirdi.Kahvaltıya İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Ekrem Demirtaş, Eski İZTO Başkan Yardımcısı Akın Kazançoğlu, Konak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yunak, İZVAK Başkanı Ali Erten, TÜRFAD İzmir Şubesi Başkanı Bahri Vreskala ve Eski Konak Belediye Başkanı Erdal İzgi ile birlikte yaklaşık 300 davetli katıldı.Başkan Özkan, sandalyenin üzerine çıkarak büyük bir heyecanla yaptığı konuşmada, "Altınordu için en önemli 4 şey, renklerimiz, armamız, kurucumuz Süleyman Ferit Ezcacıbaşı ve arkadaşları ile Sait Altınordu'dur. Herkes bunlara sıkı sıkıya sarılsın" dedi. Özkan, kulübe hizmeti geçen tüm isimleri alkışlattı.

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