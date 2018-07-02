Altınordu'dan Medine'ye gitti

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig ekibe Altınordu'da sözleşmesinin sona ermesiyle serbest kalan golcü Mirkan Aydın, yeni sezon öncesi Suudi Arabistan'ın Ohod Al-Medina kulübüne transfer oldu.

Kırmızı-lacivertli formayla 13 gol atarak dikkat çeken Mirkan'ın yeni kulübüyle 2 yıllık anlaşma yaptığı, ilk sezon 400 bin dolar, ikinci yıl ise 530 dolar yıllık ücret alacağı öğrenildi. Altınordu'nun geçen sezon Almanya 3'üncü Lig ekibi Preussen Münster'den transfer ettiği 30 yaşındaki futbolcu transferi sonrası Altınordu'ya teşekkür etti.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nu arayan Mirkan, "Tüm kulüp personeline, aşçısından başkanına kadar herkese teşekkür ediyorum. Sizin sayenizde bu yaşımda büyük imkanlara kavuştum. Altınordu'ya gelmesem bu çıkışı yakalayamazdım. Almanya'da 3'üncü Lig'de devam etseydim böyle bir transfere imza atamazdım. Kariyerimde bir dönüm noktası yaşadım. Altınordu'yu unutmayacağım, gönlüm hep sizinle. Bir gün tekrar geri dönmek isterim" dediği öğrenildi.

